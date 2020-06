vor 47 Min.

Kurier klaut den Inhalt von 100 Paketen - Haftstrafe

Ein 35-jähriger Kurier hat 100 Pakete geöffnet und den Inhalt für insgesamt 90.000 Euro weiterverkauft. Jetzt muss er deshalb ins Gefängnis.

Weil ein Kurierfahrer die ihm anvertrauten Pakete geöffnet und die Waren illegal weiterverkauft hat, muss er nun ins Gefängnis. Das Amtsgericht Aschaffenburg verurteilte den 35 Jahre alten Mann am Montag wegen Diebstahls in 100 Fällen, Betrugs in 666 Fällen und versuchten Betrugs in 101 Fällen zu dreieinhalb Jahren Haft. Eine Komplizin erhielt wegen Beihilfe eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten Haft.

Kurier hat geklaute Waren im Internet weiterverkauft

Der Kurierfahrer hatte nach Überzeugung des Gerichts im Rhein-Main-Gebiet mindestens 100 Pakete geöffnet und Waren im Wert von mehr als 90.000 Euro gestohlen. Das Diebesgut - darunter Kleidung, Werkzeuge, Sportartikel, Haushaltswaren, Elektroartikel, Kosmetik und IT-Zubehör - verkaufte der Mann im Internet. So soll der in Mömlingen (Landkreis Miltenberg) wohnende Verdächtige zwischen Anfang 2017 und Oktober 2019 mehr als 33 000 Euro verdient haben. (dpa)

