vor 33 Min.

LKA warnt vor Einbrüchen: Diese Gefahren lauern im Smart Home

Plus Smart-Home-Systeme werden immer beliebter. Doch die schlaue Technik kann ein Einfallstor für Kriminelle sein. Das Landeskriminalamt erklärt, welchen Schutz es gibt.

Von Stephanie Sartor

Schöne, neue, smarte Welt. Es reicht, einmal auf den Bildschirm des Handys zu tippen und schon gehen im Haus die Lichter an. Genau so, wie man sich das nach einem langen Arbeitstag wünscht, leicht gedimmt, warmer Farbton, in der Küche ein bisschen heller als im Wohnzimmer. Und nicht nur die Lampen gehorchen, sondern auch die Alarmanlage, der Fernseher, die Lautsprecherboxen, der Staubsauger-Roboter, sogar der digitale Wasserkocher. Smart Home nennt man das. Intelligentes Zuhause also. Doch das Problem dabei ist: Es kann auch ein gefährliches Zuhause sein.

Noch ist es nach Einschätzung der Experten des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) für Einbrecher zwar noch leichter, Fenster und Türen mit einem Schraubezieher zu öffnen – ganz analog quasi. Doch Sicherheitslücken bei intelligenten Systemen im Haushalt werden der Behörde zufolge zunehmend zum Risiko. Denn während mit dem Smartphone oder Tablet steuerbare Alarmanlagen und Lichtsysteme bei den Verbrauchern immer beliebter werden, sei der IT-Schutz bei den Geräten oft zu lasch, bemängeln die Experten. „Der Angreifer kann sich über nicht gesicherte Komponenten Zugang verschaffen“, erklärt Wolfgang Trespe, Fachexperte für technische Prävention beim BLKA im Gespräch mit unserer Redaktion. „Man kommt quasi über den Kühlschrank in die Alarmanlage. Und wenn es keinen ausreichenden Schutz gibt, dann kann die Anlage abgeschaltet werden.“

Smart Home: Lebensgewohnheiten können ausspioniert werden

Hinzu käme, dass die Lebensgewohnheiten der Menschen ausspioniert werden könnten. Wann werden die Geräte verwendet? Wann findet ein Datenverbrauch statt? Wann ist die Alarmanlage scharf gestellt? Für Kriminelle können Antworten auf diese Fragen ziemlich aufschlussreich sein. „Früher haben Einbrecher vor Häusern geschaut, wo sich die Post stapelt. Heute können sie sich die Online-Daten anschauen.“

So schützen Sie sich vor Einbrechern 1 / 3 Zurück Vorwärts Aufmerksames Verhalten Haustür, Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer zu schließen, wenn man das Haus verlässt, ist wichtig. Denn Einbrecher kommen vor allem dann, wenn niemand zu Hause ist, tagsüber und in den Dämmerungsstunden. Und: Den Schlüssel niemals draußen verstecken. Achten Sie auf fremde oder verdächtige Personen in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei unter der Notrufnummer 110 anzurufen. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Sicherheitstechnik Meist sind Einbrecher keine Profis, sondern Gelegenheitstäter, die sich durch sichtbare Sicherheitstechnik beeindrucken lassen. Das beginnt mit der Einfriedung, Zäunen und abgeschlossenen Gartentoren. Schaffen Sie keine Aufstiegshilfen etwa durch Mülltonnen. Licht wirkt abschreckend. Beleuchten Sie einbruchsgefährdete Bereiche. Bauen Sie einbruchshemmende Türen, Lichtschächte oder Fenster ein bzw. rüsten Sie diese nach. Installieren Sie Kameras oder Alarmanlagen.

Mehr Infos unter: www.k-einbruch.de

Noch hat das Landeskriminalamt keine belastbaren Zahlen zu Wohnungseinbrüchen, die auf Smart-Home-Geräte zurückgehen. „Die Technik zeigt uns aber, dass diese Risiken bestehen“, sagt Trespe. Videokameras etwa machten es potenziellen Betrügern besonders leicht. „Die sind oft völlig offen online einsehbar. Da muss man sich nicht mal reinhacken“, sagt der Experte.

Bei Smart-Home-Systemen Immer auf eine Zertifizierung achten

Bei Smart-Home-Systemen sind verschiedene Geräte im Haus über das Internet vernetzt. Daten werden lokal oder dezentral in einer Cloud gespeichert. Vor allem bei Systemen, die der Sicherheit dienen und die der Nutzer selbst installieren muss, mangelt es dem BLKA zufolge oft an einem integriertem Schutz. Wenn sich ein Angreifer Zugang zu einem Netzwerk verschafft hat, könne er so auch Schad-Software einspeisen. Das ermögliche es ihm, das Netz für Angriffe auf andere Netze zu nutzen – und dabei unerkannt zu bleiben. „Das Problem ist, dass die Anlagen im Handel oftmals ohne ausreichenden Schutz angeboten werden“, sagt Trespe.

„Die Menschen denken, dass sie sich mit einer intelligenten Alarmanlage etwas Gutes tun – aber wenn es dafür keine Zertifizierung gibt, dann ist genau das Gegenteil der Fall.“ Das BLKA empfiehlt deshalb, ausschließlich DIN-geprüfte und zertifizierte „Gefahrenwarnanlagen“ oder „Alarmanlagen mit Smart-Home-Funktion“ zu verwenden, um die Mindestanforderungen etwa für eine hinreichende Verschlüsselung zu erhalten. Einbau, Betrieb und Instandhaltung sollte ein zertifizierter Fachbetrieb übernehmen.

Im Smart Home den Kühlschrank genauso sichern wie den Computer

Das Phänomen sei derzeit noch neu, und Kriminelle müssten ihr Handwerk erst an die neuen Möglichkeiten anpassen. „Wir gehen aber davon aus, dass unzureichend geschützte Netzwerke für Einbrecher immer interessanter werden“, erklärt der Präsident des BLKA, Harald Pickert, in einem Pressestatement. „Darauf müssen wir uns als Ermittler strategisch einstellen.“ Auch Kriminalitätsphänomene wie Stalking und Erpressung seien in Zusammenhang mit Smart-Home-Systemen denkbar.

Deswegen appellieren die Sicherheitsexperten des BLKA an Nutzer, ihre Smart-Home-Anlagen ausreichend zu schützen. Dazu gehörten regelmäßige Sicherheitsupdates und eine Aktivierung der Firewall des Routers. Auch Passwörter sollten regelmäßig geändert werden. Trespe macht deutlich: „Im Prinzip ist das wie bei einem Laptop. Einen Computer muss man heute genauso schützen wie einen Kühlschrank.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen