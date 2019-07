vor 4 Min.

La Strada, Reggae in Wulf, Dinkel 19: Diese Festival finden jetzt in der Region statt

Das La Strada in Augsburg ist nur eines von mehreren Festivals in der Region, die am Wochenende um Besucher buhlen.

Anstrengendes Wochenende für Musik-Fans: In und um Augsburg konkurrieren drei Festival um die Besuchergunst. Auch in den nächsten Wochen ist einiges geboten.

Von Daniel Flemm

Nach den Sommernächten, dem Modular und der Langen Nacht der Abenteuer wartet am Wochenende das nächste Highlight auf die Augsburger: Das Straßenkünstlerfest La Strada bietet im Stadtzentrum rund ums Rathaus zahlreichen Kleinkünstlern, Musikern und Akrobaten die Gelegenheit, sich dem Publikum zu präsentieren. In Dinkelscherben und Wulfertshausen kommen Musik-Liebhaber ebenfalls auf ihre Kosten: Dort finden das Dinkel 19 und das Reggae in Wulf statt. Was am Wochenende und darüber hinaus in der Region Augsburg auf Festival-Fans wartet, zeigt unser Überblick.

La Strada, Dinkel 19, Reggae in Wulf: Diese Feste bietet die Region Augsburg am Wochenende

"Dinkel 19": Das viertägige Dinkel-Festival gibt es bereits seit 2012. Bild: Tobias Karrer (Archiv)

Dinkel 19: Die Marktgemeinde Dinkelscherben hat sich mit dem Dinkel 19 zu einem Geheimtipp unter Festivalfans entwickelt. Mit 40 Bands auf vier Bühnen und einem Rahmenprogramm für Kinder hoffen die Veranstalter dieses Wochenende auf ähnliche Zahlen wie in den vergangenen Jahren, als zehntausende Besucher in den Ort strömten. Neben Musik gibt es an den vier Festivaltagen auch Tanz, Yoga, Kunsthandwerk sowie kulinarische Stände. Sogar das ikonische Schiff, das vor allem Kindern als Aussichtspunkt dient, ist wieder mit dabei: Es steht am Rathausstadel. Gute Nachricht für alle Besucher: Tickets müssen keine erworben werden - das Dinkel 19 ist kostenlos. Das Festival läuft bis zum 28. Juli, weitere Infos finden Sie hier.

Das Straßenkünstlerfestival "La Strada" in der Augsburger Innenstadt lockt mit Live-Musik, Akrobatik und Magie. Bild: Peter Fastl (Archiv)

La Strada: Auch Augsburg bietet am Wochenende viel kostenlose Kleinkunst und Musik - beim Straßenkünstlerfestival La Strada. Auf dem Rathausplatz, dem Holbeinplatz und in der Altstadt wechseln sich von Freitag bis Sonntag Akrobaten, Jonglagekünstler, Clowns und Bands ab. Besonderer Höhepunkt am Freitag und Samstag ist das Feuerwerk auf dem Rathausplatz, das jeweils um 22.30 Uhr beginnt. Weitere Infos zu Terminen und Programm finden Sie hier.

Reggae in Wulf: Das Reggae-Festival in Friedberg-Wulfertshausen geht in diesem Jahr drei Tage lang. Bild: Elisa Glöckner (Archiv)

Reggae in Wulf: Wer sich mit dem bunten Treiben in den engen Gassen Augsburgs nicht anfreunden kann, sollte dem Festival Reggae in Wulf eine Chance geben, das ebenfalls am Wochenende stattfindet: In entspannter Atmosphäre treten auf dem Sportgelände in Friedberg-Wulfertshausen internationale und regionale Künstler aus den Bereichen Reggae und Dancehall auf. Zudem gibt es am Samstag einen Kindertag. Wer noch Tickets möchte, sollte sich beeilen: Laut Veranstalter dürfte das Festival dieses Jahr ausverkauft sein. Weitere Infos zum Festival gibt es hier.

Das Kaltenberger Ritterturnier feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Kaltenberger Ritterturnier: Noch bis zum kommenden Sonntag, 28. Juli, läuft das Jubiläums-Turnier: Seit nunmehr 40 Jahren begeistern Ritter, Gaukler und Markttreibende das Publikum. Herzstück der Veranstaltung sind die Ritterturniershows in der Arena. Neben den Kämpfen bietet das Turnier mittelalterliche Musik und Gaukelei sowie diverse Marktstände. Für die Nacht-, Abend- und Tagesturniere am letzten Wochenende gibt es noch Restkarten. Mehr Infos zu Spielplan, Programm, Tickets und Anreise erhalten Sie hier.

In Flames, Parkway Drive, Dimmu Borgir: Das Summer Breeze im mittelfränkischen Dinkelsbühl wartet in diesem Jahr mit echten Szenegrößen des Heavy Metal auf. Bild: Summer Breeze/dpa (Archiv)

Summer Breeze: Etwas weiter weg von Augsburg, dafür aber von überregionaler Bedeutung, ist das Summer Breeze. Das in Dinkelsbühl stattfindende Metalfestival lockte im vergangenen Jahr nach Angaben der Veranstalter rund 40.000 Besucher nach Mittelfranken. In diesem Jahr erwartet die Fans ein renommiertes Line-Up mit Bands wie Parkway Drive, In Flames und Bullet for my Valentine. Das Summer Breeze findet vom 14. bis 17. August statt - weitere Infos erhalten Sie hier.

Ein Fest für Newcomer: Wie in den vergangenen Jahren sollen auch beim Singoldsand 2019 keine großen Bands auftreten. Bild: Singoldsand (Archiv)

Singoldsand: Vom 22. bis 24. August feiert Schwabmünchen mit dem Singoldsand 2019 ein besonderes Festival: Die Organisatoren verzichten - wie in den Vorjahren - auf große Namen und geben stattdessen kleineren Bands die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Der erste Tag steht dabei im Zeichen der Kinder: Im Rahmen des sogenannten "Singoldsandkasten" gibt es neben kindgerechter Musik vor allem eines: viel Sand zum Spielen. Informationen zum diesjährigen Programm lesen Sie hier.

