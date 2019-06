vor 47 Min.

Läden dürfen nicht länger öffnen

Vorstoß der FDP im Landtag abgelehnt

Die Ladenöffnungszeiten in Bayern werden wohl auf absehbare Zeit nicht ausgeweitet: Im Landtag sprachen sich CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD und SPD unisono gegen einen Lockerungsvorschlag der FDP aus. Die Liberalen hatten eine Freigabe der Öffnungszeiten an Werktagen von 0 bis 24 Uhr sowie eine Sonderregelung für die Sonntagsöffnung an vierzig Tagen in Tourismusgebieten vorgeschlagen.

„Wir wollen ja niemanden zwingen, den Laden aufzumachen, wir wollen es nur erlauben“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Albert Duin. Alle Bundesländer außer Bayern hätten liberalere Regelungen des Ladenschlusses, „ohne dass dort Sodom und Gomorrha ausgebrochen wäre“. Die Neuregelung würde auch nicht zu einer Ausweitung der Arbeitszeit der Mitarbeiter führen, „weil die Arbeitszeitregeln weiter gelten“, erklärte FDP-Fraktionschef Martin Hagen. Die rechtlichen Möglichkeiten, einen Laden zu öffnen, müssten sich aber nach dem Bedarf richten: „Und der Bedarf ist so, dass es an den Bahnhöfen lange Schlangen gibt in den Nacht-Supermärkten.“ Zu den Erfahrungen in Ländern mit längeren Öffnungszeiten gehöre zudem, dass diese mitnichten den großen Einzelhandelsketten nutzten, findet Hagen: „Die sogenannten Späties in Berlin sind fast alle inhabergeführt.“

„Der FDP-Plan würde das Sterben kleiner Läden nur weiter befördern“, glaubt dagegen der CSU-Landtagsabgeordnete Andreas Schalk. Denn längere Öffnungszeiten bedeuteten für diese Läden höhere Personalkosten, nicht aber mehr Umsatz. Auch das Argument, längere Öffnungszeiten seien nötig, um die Attraktivität der Innenstädte gegen den Internet-Handel zu verteidigen, ließ Schalk nicht gelten: „Die Bequemlichkeit des Einkaufens im Internet wird durch längere Öffnungszeiten nicht ausgehebelt.“

Auch die SPD war gegen längere Öffnungszeiten: Derzeit könnten die Läden in Bayern bis zu 84 Stunden pro Woche offen sein. „In dieser Zeit muss es möglich sein, einkaufen zu gehen“, sagte der Landtagsabgeordnete Michael Busch: „Wir wollen auch keine Gesellschaft, die nur noch konsumiert. Sondern eine, die sich bewusst ist, dass Ressourcen endlich sind.“ (rys)

