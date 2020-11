vor 50 Min.

Längere Ferien: Piazolo stellt Notbetreuung in Aussicht

Angesichts hoher Infektionszahlen scheint mehr Wechselunterricht unumgänglich. Für die zusätzlichen Ferientage plant Piazolo eine Betreuung der Schüler.

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen rechnet Bayerns Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) für die nächste Zeit mit einem häufigen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. Besonders für Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe sei der verstärkte Wechsel zu erwarten, während an Grund- und Förderschulen der Unterricht vor Ort und persönlicher Kontakt besonders wichtig seien, sagte Piazolo am Dienstag in München. Er sprach sich für eine konkrete Hotspot-Strategie aus: "Entscheidungen werden sicher vor Ort fallen müssen, aber eine Linie muss vorgegeben werden."

Söder stellt Wechselunterricht an bayerischen Schulen in Aussicht

Details ließ Piazolo zunächst offen und verwies auf das für Mittwoch geplante Bund-Länder-Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In "besonderen Infektionshotspots" soll es in älteren Jahrgängen außer Abschlussklassen schulspezifisch "weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung" wie Hybridunterricht geben, hieß es in einer Beschlussvorlage der Länder-Ministerpräsidenten.

Derzeit sind Piazolo zufolge etwa 94 Prozent der Klassen in Bayern im Präsenzunterricht, während zwei Prozent der Schüler im Wechselunterricht und vier Prozent im Distanzunterricht lernen. Auch Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte zuletzt Schüler, Eltern und Lehrer auf Klassenteilungen und Wechselunterricht zumindest in einigen Klassenstufen und in schweren Corona-Hotspots eingestimmt. Die Schulen sollten zwar offenbleiben, allerdings nicht "auf Biegen und Brechen", hatte Söder betont.

Schüler sollen an den zusätzlichen Ferientagen betreut werden

Piazolo hat wegen des coronabedingten früheren Startes der Weihnachtsferien außerdem eine Notbetreuung für Schüler in Aussicht gestellt. Wie genau das Angebot für die Schüler aussehen werde, deren Eltern an den zusätzlichen Ferientagen 21. und 22. Dezember arbeiten, müsse in den nächsten Tagen noch geklärt werden, sagte Piazolo am Dienstag in München. Es sei aber geplant, dass die Lehrkräfte an beiden Tagen im Dienst seien und so zur Verfügung stünden.

Zuvor war bekanntgeworden, dass der letzte Schultag vor Weihnachten im Freistaat wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nicht der 22. Dezember, sondern bereits der 18. Dezember sein wird. So solle der zeitliche Abstand bis zu den Feiertagen vergrößert werden, um das Infektionsrisiko zu senken, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Piazolo appellierte an die Schüler, sich an den zusätzlichen freien Tagen wirklich Kontaktbeschränkungen aufzuerlegen und diese Tage nicht etwa im großen Maße zu nutzen, um in der Fußgängerzone einkaufen zu gehen. (dpa/lby)

