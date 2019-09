18:37 Uhr

Längste Ehe Bayerns? Dieses Paar aus der Region ist seit 80 Jahren verheiratet

Charlotte und Ludwig Piller aus Memmingen sind so lange vermählt wie wohl kein anderes Paar in Bayern. Wie diese besondere Liebe anfing.

Von David Specht

Schön war ihr Hochzeitstag eigentlich nicht, erzählt Charlotte Piller: „Mein Vater war schwer krank und mein Mann hat immer nur für ein paar Stunden freibekommen.“ Ihr Bräutigam Ludwig war damals Pilot bei der Armee. Kurz bevor er die damals 17-Jährige zum Altar führte, brach der Zweite Weltkrieg aus – das war auch ein Grund für die Hochzeit. Man habe eben vor dem Krieg noch schnell geheiratet, sagt Piller. Am 12. September 1939 gaben sie und ihr Mann Ludwig sich das Jawort. Dem schlechten Start zum Trotz hielt die Ehe der beiden – länger als die meisten anderen Ehen in Bayern, vielleicht sogar am längsten.

Am heutigen Donnerstag feiern die beiden ihren 80. Hochzeitstag. Ein großes Fest soll es nicht geben. Den Rummel wolle sie sich in ihrem Alter nicht mehr antun, sagt die 97-Jährige. Stress haben die beiden ohnehin. Denn viele Menschen kommen zum Gratulieren. Da trifft es sich gut, dass die eigene Familie erst in einer Woche zu Besuch kommt. Das Ehepaar hat zwei Söhne, fünf Enkel und seit wenigen Monaten auch einen Urenkel. Mit ihnen feiert Ludwig, der mit 104 Jahren der älteste Memminger ist, seinen 105. Geburtstag.

80 Jahre verheiratet: Sie war 15 als sie sich kennenlernten

Als die beiden sich kennengelernt haben, war Ludwig, Sohn eines Landwirts aus Oberbayern, 22 Jahre alt, Charlotte 15 und gerade mit ihren Eltern in einem Café. Der junge Mann in Pilotenuniform habe gefragt „Gestatten die Herrschaften?“ und sich auf den freien Platz gesetzt. Erst seit wenigen Wochen lebte Ludwig da im Allgäu. Im Juni 1937 wechselte der Pilot an den neuen Militärflughafen in Memmingerberg, den heutigen Allgäu-Airport.

Als einer der ersten Piloten landete er seine Maschine auf der dortigen Landebahn. Von Memmingerberg aus hob er auch während des Zweiten Weltkriegs ab. Einmal wurde er über Russland abgeschossen und schlug sich fünf Tage lang mit seiner Besatzung durch Schnee und Eis zurück zu seinen Kameraden. Die Fliegerei war zeitlebens Ludwigs zweite Liebe und viele Jahre sein Beruf, zuerst als Pilot, später als Ausbilder. Zuletzt sah er 2016 von einem Heißluftballon aus das Allgäu von oben. Die Fahrt hatte er sich zu seinem 100. Geburtstag gewünscht und ein Jahr später eingelöst.

Sind die beiden das am längsten verheiratete Paar in Bayern?

Vor kurzem lud das Bistum die Pillers zum Tag der Ehejubilare nach Augsburg ein. Anders als vor 80 Jahren sei dieser Hochzeitstag „einfach wunderschön“ gewesen, schwärmt Charlotte Piller. Das Bistum habe morgens extra ein Auto samt Chauffeur zu ihrer Wohnung geschickt, um sie abzuholen. Seit über zehn Jahren lädt die Diözese in der Ulrichswoche langjährig Verheiratete in den Augsburger Dom ein. Ein Paar, das seit 80 Jahren verheiratet ist, konnte man dort vor den Pillers jedoch noch nie begrüßen, teilt das Bistum mit.

Ein Bild aus früheren Jahren: Ludwig Piller in Pilotenuniform zusammen mit seiner Frau Charlotte. Bild: Archiv Piller

Sind Charlotte und Ludwig Piller also das am längsten verheiratete Paar in Schwaben, vielleicht sogar in Bayern? In Deutschland? Das könne man leider nicht sicher sagen, da man keine offizielle Statistik dazu führe, erklärt Maria Steber von der Pressestelle des Bistums. Wenn also von kirchlicher Seite schon keine Bestätigung vorliegt, dann vielleicht ja von staatlicher Seite. Anfrage beim bayerischen Landesamt für Statistik in Fürth: „Wir wissen zwar, dass Leute verheiratet sind, aber nicht, wie lange sie das schon sind“, erklärt Andrea Platzer, Sachbearbeiterin für Bevölkerungsstatistik am Amt. Im Fall von Ludwig und Charlotte Piller sagt sie: „Ich würde schätzen: Eine so lange Ehe ist einmalig. Bestätigen kann ich das aber nicht.“

Neben seiner langjährigen Ehe ist Ludwig Piller auch für seine Zivilcourage ausgezeichnet worden

Für Schlagzeilen sorgten Pillers nicht nur durch die Dauer ihrer Ehe. Vor sieben Jahren zeichnete das Kuratorium Sicheres Allgäu Ludwig Piller für seine Zivilcourage aus. Er hatte bemerkt, dass immer wieder Pakete in sein Haus geliefert und wieder abtransportiert wurden. Außerdem standen öfter falsche Namen an den Klingelschildern. Mit zwei Nachbarn notierte und fotografierte er die Vorgänge – und half, eine Betrügerbande zu überführen.

Aber zurück zur Ehedauer: Laut der Internetseite des Guinness Buchs der Rekorde war ein Paar aus den USA 86 Jahre verheiratet. Zudem gibt es Berichte über einen Inder, der nach 90 Jahren Ehe starb.

