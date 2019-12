08:29 Uhr

Lagerhalle brennt - Großeinsatz der Feuerwehr

In Garching ist ein Feuer auf dem Areal einer Recycling-Firma ausgebrochen.

Ein Brand in einer Lagerhalle hat im Landkreis München zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. "Etwa die Hälfte des Gebäudes in Garching-Hochbrück steht in Flammen. Das Feuer ist derzeit noch nicht gelöscht", sagte eine Sprecherin des Landratsamtes am Samstagmorgen. Es komme zu starker Rauchentwicklung. Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Das Feuer auf dem Areal einer Recycling-Firma war nach ersten Erkenntnissen gegen 2 Uhr in der Nacht ausgebrochen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. (dpa/lby)

