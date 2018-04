vor 17 Min.

Lagerhalle in Kempten steht in Flammen Bayern

In Kempten ist am Abend des Ostermontags eine Lagerhalle in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Halle in der Dieselstraße in Vollbrand gestanden. Knapp eine Stunde nach der Ausbruch des Feuers waren der Einsatzzentrale der Polizei noch keine Verletzten gemeldet worden. Man erwarte, dass die Halle herunterbrennen werde. Eine Gefahr, dass das Feuer auf nebenstehende Gebäude übergreift, bestehe voraussichtlich nicht.

Weitere Angaben konnten am Montagabend nicht mehr gemacht werden. (AZ)

Themen Folgen