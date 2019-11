vor 48 Min.

Laim: Mann flüchtet vor Polizei und tötet dabei 14-Jährigen

Ein 14-jähriger Junge ist tot, eine 16-Jährige verletzt, ein weiterer Autofahrer ist ebenfalls verwundet: So lautet die schlimme Bilanz eines Münchner Rasers aus Nacht zu Samstag.

Ein Raser hat auf der Flucht vor der Münchner Polizei einen 14-Jährigen getötet und eine 16-Jährige verletzt. Seiner Festnahme widersetzte sich der 34-Jährige.

Ein 34-Jähriger Autofahrer ist am späten Freitagabend vor einer Streife der Münchner Polizei geflohen und hat dabei einen 14-Jährigen und seine 16-jährige Bekannte erfasst. Der 14-Jährige erlag in der Nacht trotz Wiederbelebungsversuchen seinen Verletzungen. Das 16-jährige Mädchen wird in einem Münchner Krankenhaus behandelt. Zudem verletzte der Mann einen weiteren Autofahrer.

München: Raser flüchtet vor Polizei und verletzt 14-Jährigen tödlich

Der BMW-Fahrer war gegen 23.10 Uhr auf der Landsberger Straße unterwegs und vollzog dort ein nach Polizeiangaben verbotenes Wendemanöver. Eine Streife der Polizeiinspektion Laim wollte den Mann daraufhin anhalten. Allerdings fuhr der Wagen so schnell davon, dass die Beamten das Fahrzeug aus den Augen verloren und bei den Kollegen um Unterstützung baten.

Offenbar missachtete der aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen stammende Raser bei seiner Flucht auf der Fürstenrieder Straße mehrere rote Ampeln. An der Kreuzung zur Aindorferstraße übersah er dabei mehrere Jugendliche, die die Straße an einer Ampel überqueren wollten, und erfasste die beiden 14- und 16-jährigen Opfer. Er war zu diesem Zeitpunkt auf der entgegengesetzten Fahrbahn unterwegs.

Fünfzehn Polizeistreifen fahnden nach dem 34-Jährigen

Trotz des Unfalles setzte der Mann seine Fahrt fort, statt sich um die Verletzten zu kümmern. Eine weitere Streife der Polizei, die die Verfolgung übernommen hatte, leistete erste Hilfe und begann bei dem Jungen mit einer Reanimation, die später vom Rettungsdienst fortgesetzt wurde.

Der flüchtige Fahrer verursachte noch einen weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein anderer Autofahrer leicht verletzt wurde. An der Kreuzung Inderstorfer Straße und Fürstenrieder Straße ließ der Gesuchte seinen Wagen schließlich stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Eine weitere Polizeistreife konnte den ohne Fahrer weiterrollenden Wagen stoppen.

An der anschließenden Großfahndung nahmen zeitweise fünfzehn Streifen teil. Kurz nach Mitternacht wurde der ebenfalls leicht mutmaßliche Täter im Bereich des Westparks festgenommen, allerdings nicht ohne Widerstand zu leisten. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei will klären, ob der Raser berauscht gefahren ist

Die Ermittlungen liegen nun bei der Münchner Verkehrspolizei. Dabei steht nach Angaben der Ermittler zunächst die Rekonstruktion des Tatgeschehens im Fokus. Zudem soll geklärt werden, ob der Fahrer im Rauschzustand gehandelt hat. (AZ)

