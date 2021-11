Bayerischer Parteitag der Grünen beginnt in Augsburg

Die Landesdelegiertenkonferenz der Grünen im Messezentrum Augsburg hat begonnen. Die Partei will am Wochenende die Weichen für die Landtagswahl 2023 stellen.

Am Samstagmittag hat die Landesdelegiertenkonferenz der bayerischen Grünen in Augsburg begonnen. Es ist der erste Parteitag, der seit Beginn der Corona-Pandemie in Präsenz am Messezentrum stattfinden kann. Den ersten Tag der Konferenz eröffnet haben unter anderem die beiden Vorsitzenden Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski sowie die Augsburger Bürgermeisterin Martina Wild und die Augsburger Kreisvorsitzende der Grünen, Sophia Winiger.

Parteitag in Augsburg: Grüne wollen Weichen für Landtagswahl 2023 in Bayern stellen

Die bayerischen Grünen wollen an diesem Wochenende ihren Kurs für die nächsten zwei Jahre festlegen - vor allem mit Blick auf die Landtagswahl 2023. Parteivorsitzende Eva Lettenbauer sagte gegenüber unseren Redaktion: "Ich habe eine riesige Lust, das Wahlprogramm für Bayern, das auch ein Regierungsprogramm sein soll, mitzugestalten."

Optimistisch stimmen die Grünen im Freistaat vor allem das Ergebnis der Bundestagswahl sowie der Regierungsbeteiligung in der Ampel in Berlin. Das werde der Partei sicherlich Rückenwind geben, so Lettenbauer. Wenn man inhaltlich liefere, werden die Grünen diesen auch für die Wahl 2023 nutzen können.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.