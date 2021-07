Die Bayerische FDP angelt sich Seehofers Tochter

Die Liberalen in Bayern verkünden einen prominenten Neuzugang. Warum die Tochter des CSU-Bundesinnenministers lange mit einem Eintritt bei der FDP zögerte.

Wie der Vater so die Tochter? Nicht im Hause Seehofer. Dort hat sich nun der jüngste Spross von Horst und Karin Seehofer dazu entschieden, nicht in die großen christsozialen Fußstapfen des Vaters zu treten. Politik ja, aber nicht in der CSU: Susanne Seehofer ist in die FDP eingetreten.

Wie Helmut Markwort – Abgeordneter der FDP im Bayerischen Landtag und mit 84 Jahren dessen Alterspräsident – am Montag mitteilte, waren diesem Schritt Seehofers viele Gespräche vorausgegangen. Drei Jahre lang habe man über die Notwendigkeit liberaler Politik diskutiert – schon vor der Landtagswahl 2018 stand wohl zur Debatte, dass sich die Seehofer-Tochter im Wahlkampf für den ehemaligen Focus-Chef stark machen könnte. Damals habe man sich dagegen entschieden, schreibt Markwort auf Facebook: „Wir haben es dann sein lassen, weil ihr Vater Horst Seehofer damals noch Vorsitzender der CSU war und in vielerlei Auseinandersetzungen mit Markus Söder verstrickt.“ Seit aber klar sei, dass sich ihr Vater nach der anstehenden Bundestagswahl aus der öffentlichen Politik zurückziehen wird, habe sich Susanne zur FDP bekannt und sei eingetreten. „Für die Freien Demokraten ist die tüchtige junge Frau ein Gewinn“, schreibt Markwort weiter.

Sohn von Ex-Ministerpräsident Max Streibl ist ebenfalls nicht in der CSU

Die 30-Jährige wolle sich zu ihrem Parteieintritt und möglichen Ambitionen vorerst nicht weiter äußern, hieß es am Montag aus der Münchner Zentrale der FDP. Seehofer arbeitete zuletzt bei BMW, ehe sie im November des vergangenen Jahres Tochter Laetitia zur Welt brachte. Kurz zuvor hatte sie den Unternehmer Christian Auer geheiratet.

Dass die eigenen Kinder parteipolitisch andere Wege gehen als die Eltern, ist kein Unikum der Familie Seehofer. Auch seinem Parteikollegen und Vor-Vor-Vorgänger als bayerischer Ministerpräsident, Max Streibl, ist der Nachwuchs sozusagen abhandengekommen. Aus Ärger über den Umgang der Partei mit seinem Vater nach der Amigo-Affäre habe er sich seinerzeit von der CSU entfremdet, erzählte Florian Streibl einmal. Er verließ die Partei und sitzt seit 2008 für die Freien Wähler im Landtag und ist seit drei Jahren deren Fraktionschef.

Claudia und Barbara Stramm saßen für unterschiedliche Parteien im Bayerischen Landtag

Im Hause Stamm führten die interfamiliären politischen Differenzen dazu, dass Mutter und Tochter zeitweise gemeinsam für unterschiedliche Parteien im Bayerischen Landtag saßen: Während sich dessen ehemalige Präsidentin Barbara Stamm jahrzehntelang in den Dienst der CSU stellte, saß Claudia Stamm vier Jahre lang für die Grünen im Landtag. Später gründete sie ihre eigene Partei namens „mut“, verließ den Landtag jedoch wenige Monate später.

Lesen Sie dazu auch

Ein weiteres prominentes Beispiel findet sich in Baden-Württemberg: Dort kehrte der Sohn des langjährigen Ministerpräsidenten Erwin Teufel der CDU den Rücken. Als Unternehmer schloss sich Thomas Teufel vor zehn Jahren der FDP an.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.