vor 38 Min.

Landesverband setzt sich für Flüchtlingshelfer ein Bayern

In Bayern wurde der erste Landes-Ableger des „Bundesverbands der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Unser Veto“ gegründet.

In Bayern wurde der erste Landes-Ableger des „Bundesverbands der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Unser Veto“ gegründet – eine Interessensvertretung für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, die für ihr Engagement angefeindet werden.

Verbandsdelegierte legten an der Zentrale des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg einen Trauerkranz nieder. „Er steht symbolisch für die verlorene Menschlichkeit in unserer Mitte“, sagt Bundesgeschäftsführer Joshua Raffael Sonnenschein. Auch weitere Bundesländer wie Hessen und Baden-Württemberg planen Verbandsgründungen. (AZ)

Themen Folgen