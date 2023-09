Überfall: Bewaffnete verletzen Angestellten mit Pfefferspray

Zwei bewaffnete Männer haben bei einem Überfall auf ein Wettbüro in Oberbayern einen Angestellten mit Pfefferspray verletzt.

Die Unbekannten hätten eine Machete und eine weitere Waffe dabeigehabt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem sie den Angestellten bedroht und besprüht hatten, seien die Täter am Dienstagabend in Karlsfeld (Landkreis Dachau) mit schätzungsweise 700 Euro geflohen. Die beiden Räuber konnten unerkannt entkommen, die Kripo hofft nun auf Zeugenhinweise. Der 30 Jahre alte Angestellte musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

(dpa)