25 Jahre nach der Tat: Natalies Mörder könnte bald freikommen

Plus Vor 25 Jahren brachte ein Sexualverbrecher das Mädchen aus dem Landkreis Landsberg um. Doch trotz der abscheulichen Tat wird Armin S. nicht ewig eingesperrt sein können.

Für Natalies Eltern ist der Gedanke unerträglich, dass der Mörder ihrer kleinen Tochter irgendwann freikommt. Das haben sie immer betont. Und Natalies Oma kämpft schon seit vielen Jahren dagegen, dass der Täter aus dem Gefängnis entlassen wird. Doch dieser undenkbare Tag rückt offenbar unerbittlich näher.