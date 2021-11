53-jähriger Mann in forensischer Klinik in Haar bei München getötet

Auf einer Station für psychisch kranke Straftäter bei München endete eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am frühen Samstagmorgen tödlich. Die Mordkommission ermittelt.

In einem Krankenhaus im Landkreis München ist am frühen Samstagmorgen gegen vier Uhr ein Mann so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf starb. Wie die Polizei mitteilte, war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Mann und seinem 53-jährigen Zimmergenossen auf einer geschlossenen Abteilung der forensischen Klinik des KBO Haar gekommen.

Tötungsdelikt in Haar: Mordkommission München ermittelt

Die Pfleger hatten Schreie aus dem Zimmer gehört und festgestellt, dass der Jüngere von beiden mit einem schweren Gegenstand massiv auf den 53-Jährigen einschlug. Die Sicherheitskräfte der forensischen Abteilung konnten den Angreifer zwar überwältigen und fixieren, für das schwerstverletzte Opfer kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Mann wurde zwar noch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde jedoch sein Tod festgestellt.

Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei noch unklar, die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der 35-jährige Tatverdächtige blieb in der forensischen Klinik. In diesen Einrichtungen sind psychisch kranke Straftäter und Kriminelle mit Suchterkrankungen untergebracht, die zum Zeitpunkt ihrer Tat nicht oder nur vermindert schuldfähig waren. (AZ)