Nach "Schockanruf": Betrüger erbeuten wertvolle Münzsammlung

Ein Rentner ist einem sogenannten Call-Center-Betrug zum Opfer gefallen und hat einem bislang unbekannten Täter in Schweinfurt eine Münzsammlung von sechsstelligem Wert übergeben.

Der Senior war am Mittwoch wegen eines angeblich tödlichen Verkehrsunfalls angerufen worden, den seine Tochter verursacht haben soll. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Um eine angebliche Haftstrafe für sie abzuwenden, sollte er eine hohe Kaution bezahlen.

Der Senior traf sich danach laut Polizei in einem Parkhaus mit einem bislang unbekannten Mann und und übergab ihm die Münzsammlung. Danach forderten die Telefonbetrüger eine weitere Geldübergabe, die die Tochter des Opfers aber mitbekam und daraufhin die Polizei alarmierte. Die zweite Übergabe war für den späten Mittwochabend auf einem Parkplatz in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) geplant.

Allerdings schöpften die Täter Verdacht und wollten die Übergabe an einen anderen Ort verlegen. Die Polizei konnte trotzdem noch zwei Verdächtige vorläufig festnehmen. Wegen des fehlenden Tatnachweises wurden aber beide wieder entlassen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in dem Fall und sucht nach Zeugen.

