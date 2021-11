LKW-Fahrer blockieren Autobahn und halten Geisterfahrer auf

Zwei Lastwagenfahrer haben mit ihren Fahrzeugen die A3 blockiert und damit einen Geisterfahrer aufgehalten. So konnten sie einen Unfall verhindern.

Zwei Lastwagenfahrer haben in Bayern die Autobahn 3 blockiert und so einen Geisterfahrer aufgehalten. Ein 35-Jähriger sei am Montag in die falsche Richtung auf die Autobahn aufgefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Lastwagenfahrer blockierten daraufhin bei Kirchroth im Landkreis Straubing-Bogen mit ihren Fahrzeugen die Fahrspuren und verhinderten so einen Unfall, wie es weiter hieß.

Geisterfahrer auf der A3 war alkoholisiert

Weitere Fahrer hätten den alkoholisierten 35-Jährigen und sein Fahrzeug auf den Standstreifen gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (dpa)

