Aiwanger entschuldigt sich für Wahl-Tweet und erntet böse Worte

Plus Es dauert drei Tage, bis sich Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) für seinen Regelverstoß am Wahlsonntag entschuldigt. Der Opposition reicht das nicht, zwei fordern den Rücktritt.

Es ist kurz nach 13 Uhr und der ansonsten wortgewaltige Politiker Hubert Aiwanger mutiert im Plenarsaal des Landtags zu einem wortkargen Büßer. Die erste Entschuldigung des bayerischen Wirtschaftsministers und Chefs der Freien Wähler für seinen Regelverstoß am Wahlsonntag geht fast im Gelächter unter. Aiwanger hatte seine persönliche Erklärung mit den Worten eingeleitet, dass nun nach dem Wahlkampf eine Rückkehr zur Sacharbeit dringend nötig sei. Viele Abgeordnete, die Aiwanger als erbitterten Wahlkämpfer erlebt hatten, finden das zum Brüllen komisch.