Radikale Chats: Bildungsausschuss will Augsburger AfD-Mann Bayerbach abberufen

Nach dem Eklat um eine teils radikale Telegram-Gruppe aus AfD-Kreisen haben die Mitglieder des Bildungsausschusses im Landtag nahezu geschlossen für die Abberufung des Vorsitzenden ihres Ausschusses gestimmt. Es handelt sich um den Augsburger AfD-Abgeordneten Markus Bayerbach. Außerdem fordern die Ausschussmitglieder der Parteien CSU, Freie Wähler, Grüne, SPD und FDP, dass die AfD-Politikerin Anne Cyron aus dem Gremium ausgeschlossen wird. Nach einer Recherche des Bayerischen Rundfunks hatte Cyron in der geschlossenen Chatgruppe namens „Alternative Nachrichtengruppe Bayern“ geschrieben: „Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden.“ Sie bezieht sich dabei offenbar auf das politische System.

Bayerbach betonte, nicht Mitglied der Gruppe zu sein

Diese ursprüngliche Forderung aber stellte den Verlauf der Sitzung auf den Kopf: Bayerbach hatte zu Beginn des Ausschusses noch betont, nicht selbst Mitglied in dieser Chatgruppe zu sein. Im Lauf der Sitzung meldete sich aber der FDP-Bildungsexperte Matthias Fischbach mit der Nachricht, dass Bayerbach sehr wohl an 458 Äußerungen in der Gruppe beteiligt gewesen sei. Diese Information habe er vom BR erhalten. Bayerbach wand sich daraufhin sichtbar und betonte, dass er „seit Dezember definitiv nicht mehr aktuell da drin“ gewesen sei. Die Mitglieder sahen daraufhin das Vertrauensverhältnis zum Vorsitzenden als derart gestört an, dass sie – bis auf zwei Enthaltungen – für seine Abberufung stimmten.

Wie geht es jetzt weiter? Der Form halber musste ein Antrag auf Abberufung gestellt werden. Laut der Geschäftsordnung für den bayerischen Landtag kann darüber „frühestens zwei Wochen nach Eingang des Antrages“ entschieden werden. „Findet der Antrag eine Zweidrittelmehrheit, so ist die oder der Ausschussvorsitzende (...) abberufen“, heißt es im Gesetz.