vor 38 Min.

Landtag ist nicht begeistert vom Nuxit

Protest-Petition in München übergeben

Mit gewichtigen Argumenten sind am Dienstag die Gegner einer Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm im Maximilianeum vorstellig geworden: Sie lieferten dort eine Petition mit 10000 Unterschriften ab. Damit soll der Landtag überzeugt werden, sich gegen die Pläne der Stadt Neu-Ulm auszusprechen. Sie möchte den gleichnamigen Landkreis verlassen und kreisfrei werden. Die Entscheidung darüber trifft der Landtag. Der aber scheint von der Idee nicht sehr begeistert zu sein. Quer durch die Fraktionen zeichnet sich schon jetzt eine Mehrheit gegen eine Herauslösung der Stadt aus dem Kreis ab. Mitglieder des Innenausschusses äußerten sich überwiegend ablehnend zu einer Abspaltung. Dass sich die Begeisterung für einen Nuxit dort in engen Grenzen hält, hat einen einfachen Grund: Viele Abgeordnete befürchten einen Domino-Effekt. Die Kreisstädte Dachau und Freising stünden, wie es heißt, „schon in den Startlöchern“. (jub, hip)

