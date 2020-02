vor 17 Min.

Landwirte protestieren vor Supermarkt-Zentrallagern

In der Nacht auf Montag haben Landwirte an mehreren Supermarkt-Zentrallagern protestiert. Sie besetzten die Zufahrtswege. Die Polizei löste die Bauern-Demos auf.

An mehreren Orten in Bayern haben Landwirte am frühen Montagmorgen protestiert. Sie versammelten sich zu Demos vor Supermarkt-Lagern. Auch in der Region gab es Proteste.

In der Nacht zum Montag kam es in mehreren Orten Bayerns zu spontanen Demonstrationen von Landwirten. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, haben sich in Eching, in Landsberg am Lech, in Gaimersheim und in Straubing insgesamt etwa 220 Traktoren vor den Zentrallagern einer Supermarktkette postiert, um die Zufahrtswege für rein- und rausfahrende Lastwagen zu versperren.

Landwirte demonstrieren vor Supermarkt-Lagern: Polizei löst Bauern-Demos auf

Die Proteste verliefen ruhig und wurden gegen zwei Uhr morgens von der Polizei aufgelöst. Seit Monaten protestieren deutsche Bauern, um unter anderem auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam zu machen. Dafür machen sie auch große Supermärkte verantwortlich. (dpa/lby)

