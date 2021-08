Gegen Stress im Stall: Ein Allgäuer Bauer schützt seine Kühe vor Hitze

Plus Kühe sind empfindliche Tiere. Biobauer Ulrich Stich aus dem Allgäu hat eine Lösung für das Hitzeproblem im Stall gefunden - und ist dafür ausgezeichnet worden.

Luft und Licht tun dem Milchvieh fraglos gut. Viele Ställe sind deshalb mit Lichtfirsten ausgestattet. Die durchsichtigen Hauben auf den Satteldächern haben aber auch Nachteile. Einstrahlende Sonne kann den Stall aufheizen wie ein Treibhaus. „Kühe sind empfindliche Tiere“, sagt Landwirt Ulrich Stich, 43, aus Oberostendorf (Kreis Ostallgäu). „Auf Hitze reagieren sie mit Stresssymptomen.“ Mit einer selbstentwickelten Beschattung an seinem Lichtfirst hat er das Problem in den Griff bekommen. Für diese Idee hat ihn das bayerische Landwirtschaftsministerium mit dem dritten Rang beim Tierwohlpreis 2021 ausgezeichnet.