Langer Stau auf der A7 Bayern

Autobahn muss repariert werden

Von Franziska Wolfinger

Autofahrer, die am heutigen Donnerstag auf der A7 unterwegs sind, müssen sich auf lange Staus einstellen: Südlich von Illertissen gibt es eine Vollsperrung der wichtigen Nord-Süd-Verbindung in Richtung Memmingen. Der Grund: Bei Routinekontrollen der Fahrbahn wurden am vergangenen Freitag Hohlräume unter der Asphaltdecke festgestellt, die dringend repariert werden müssen. Im schlimmsten Fall könnten diese plötzlich einbrechen und einen schweren Unfall verursachen, sagt Olaf Weller von der zuständigen Autobahndirektion in Kempten.

Die Arbeiten haben am späten Dienstagnachmittag begonnen. Die Autobahn war dafür zunächst in der Gegenrichtung gesperrt. Das hat den Verkehr in der Region stellenweise zum Erliegen gebracht. Denn auch die Umleitungsstrecke, die durch drei kleine Orte führt, war innerhalb kurzer Zeit völlig überlastet. Der Rückstau auf der A7 war zeitweise 15 Kilometer lang. Bei der Autobahnpolizei in Memmingen spricht man von einem Monsterstau. Laut Autobahndirektion sollen die Arbeiten am heutigen Donnerstagnachmittag beendet werden.

Zunächst war geplant, für die Sanierungsarbeiten jeweils nur eine Fahrspur dichtzumachen. Weil die Schäden aber größer waren als erwartet, sei es ohne Vollsperrung nicht gegangen, erklärt Baudirektor Weller. Entstanden seien die Hohlräume wohl, als im Herbst per Bohrer ein Rohr unter der Fahrbahn verlegt wurde. Damit die Fahrbahn so schnell wie möglich wieder frei ist, wurde auch nachts auf der A7 gearbeitet.

