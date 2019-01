21:11 Uhr

Lastwagen erfasst Fußgänger - Mann stirbt noch am Unfallort Bayern

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch einen Fußgänger im niederbayerischen Plattling (Landkreis Deggendorf) erfasst und tödlich verletzt. Der 71-Jährige erlag laut Polizei seinen Verletzungen noch am Unfallort. Auch ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und überrollte den Mann, wie ein Polizeisprecher sagte.

Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Der Fahrer des Lastwagens habe den Fußgänger wohl übersehen, erklärte der Sprecher. (dpa/lby/AZ)

