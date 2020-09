18:36 Uhr

Laura Kinnert, Bayerns schönste Rothaarige, will Miss Germany werden

Die rote Mähne ist ihr Markenzeichen: Laura Kinnert aus Wildpoldsried tritt bei der Internet-Abstimmung zur Miss Germany 2021 an.

Laura Kinnert aus Wildpoldsried im Allgäu will Miss Germany 2021 werden. Sie ist gelernte Industriemechanikerin und macht sich stark für die Gleichberechtigung.

Von Ralf Lienert

Über 15.000 Frauen haben sich für die Wahl zur Miss Germany 2021 beworben. Daraus hat eine Jury die schönsten zehn für Bayern ausgewählt. Mit dabei ist als einzige Allgäuerin Laura Kinnert aus Wildpoldsried im Oberallgäu.

Die 26-Jährige ist der Jury zufolge Bayerns schönste Rothaarige und absolvierte vor wenigen Tagen ihr erstes Miss-Germany-Foto-Shooting in Hamburg. Kein Problem, denn das Auftreten vor der Kamera ist sie von Kindesbeinen an gewohnt. Auf Instagram folgen ihr aktuell 126.000 Fans weltweit. Das ist ein Spitzenwert in ihrer Region. Jetzt stellt sie sich ab 14. September der Online-Abstimmung.

Kinnert macht sich für die Gleichberechtigung stark

"Bei der Wahl zur Miss Germany geht es um Powerfrauen mit Visionen", sagt die Allgäuerin. Die gelernte Industriemechanikerin macht sich stark für die Gleichberechtigung im Berufsleben. "Ich habe das Glück, dass bei meinem Arbeitgeber Chancengleichheit und Lohngerechtigkeit herrschen."

In Hamburg hatte sie einen Tag lang Zeit, die Macher der Modezeitschrift Cosmopolitan und weitere Partnerunternehmen kennenzulernen. Der Modefotograf Tobias Dick setzte alle Teilnehmerinnen mit Jeans und T-Shirt in Szene.

Die junge Frau erlebte in ihrer Karriere nicht nur Positives

158 Zentimeter groß ist Laura Kinnert und besitzt einen starken Willen. Den hat sie schon als Kind entwickelt, erzählt sie. Sie war noch in der Grundschule, als sie bereits mit ihren roten Haaren aus den Schaufenstern einer Großbank quer durch die Republik strahlte: "Ein Riesenerlebnis", erinnert sie sich. Das war die schöne Seite. Es gab aber auch eine andere: Sie erlebte Mobbing: "Als Kind wurde ich wegen meiner Haarfarbe vielfach als Außenseiter behandelt. Heute ist es mein Markenzeichen."

Die Online-Abstimmung beginnt Mitte September. Fotos, Videos und Texte der Teilnehmerinnen werden im Internet präsentiert. Durch das Online-Voting schaffen es jeweils drei Kandidatinnen pro Bundesland in die nächste Runde. Bayern mit Laura Kinnert startet am 14. September. Das Finale mit 16 Teilnehmerinnen ist am 27. Februar 2021 im Europapark Rust.

