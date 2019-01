16:47 Uhr

Lawine trifft Hotel bei Balderschwang - Urlauber fahren im Konvoi ins Tal Bayern

Schnee ist nach einem Lawinenenabgang in Balderschwang durch die Fensterfront in den Wellnessbereich des Hotel Hubertus eingedrungen.

In Balderschwang ist Montagfrüh eine Lawine abgegangen und hat ein Hotel getroffen. Der Wetterdienst warnt weiter vor Schnee und Sturm.

Im Allgäuer Wintersportort Balderschwang ist ein Hotel von einer Lawine getroffen worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bis Dienstag eine Unwetterwarnung für Schwaben und Oberbayern herausgegeben. Zudem gilt in Bayern bis Montag eine Sturmwarnung.

Fünf Landkreise haben den Katastrophenfall ausgelöst. 5000 Helfer sind in den verschneiten Katastrophenregionen im Einsatz. Auch aus der Region helfen Menschen im Schnee-Chaos.

Am Montag fällt erneut in Bayern an vielen Schulen der Unterricht aus (hier eine Übersicht).

Der Winter hat Bayern fest im Griff - und noch immer gilt eine Unwetterwarnung wegen Starkschneefalls für die Alpenregionen in Schwaben und Oberbayern. Oberhalb von 1000 Metern soll es bis Dienstag extrem starken Schneefall geben - und bis zu einen Meter Neuschnee.

Lawine trifft Hotel in Balderschwang - keine Verletzten

Im Allgäuer Wintersportort Balderschwang ist am frühen Montagmorgen eine Lawine abgegangen und auf ein Hotel gekracht. Verletzt wurde von den Schneemassen nach Angaben eines Polizeisprechers niemand. Die Lawine mit einer Breite von 300 Metern drückte Fenster des Hotels ein und Schnee gelangte ins Innere. Die Folgen der Lawine sind bislang aber überschaubar: Weder Gäste noch Angestellte werden vermisst oder verletzt.

Der von der Lawine getroffene Wellness-Bereich des Hotels in Balderschwang war bereits am Sonntagabend geschlossen worden. Dies sei eine vorsorgliche Maßnahme gewesen, hieß es bei der Lawinenwarnzentrale und beim Landratsamt Oberallgäu. Auch in der direkten Nachbarschaft des Hotels seien drei bis vier Gebäude geräumt worden.

Der stellvertretende Leiter der Lawinenwarnzentrale Bayern, Thomas Feistl, berichtete, das Hotel sei bereits in den 1950er Jahren von einer Lawine erfasst worden. Danach seien der Schutzwald aufgeforstet und Lawinenverbauungen oberhalb errichtet worden. "Die Lawinengefährdung wurde nie komplett ausgeräumt. Es bestand immer ein gewisses Risiko, dass eine Lawine das Hotel trifft", sagte Feistl. Für den Ausbau des Wellnessbereichs habe das Hotel deshalb ein Gutachten angefordert, und es seien Auflagen gemacht worden.

"Die letzen 50 Jahre weiß ich von keinem Hotel in Bayern, das am Talgrund steht und total zerstört worden wäre. Das sind absolute Ausnahmefälle, weil man gemeinhin dafür sorgt, dass das nicht passiert." Für jedes neue Haus, das in einen Hang hineingebaut werde, gebe es ein Gutachten.

Ein Mensch erlitt nach dem Lawinenabgang in Balderschwang einen Schwächeanfall und wurde von einem Arzt versorgt. Ob das im Zusammenhang mit der Lawine stand, war zunächst unklar. Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber zunächst nicht mit Räumungsarbeiten beginnen. "Wenn es das Wetter zulässt, sind für morgen (Dienstag) kontrollierte Sprengungen vorgesehen", sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Oberallgäu. Wie häufig Lawinen in den Alpen vorkommen und wie gefährlich sie für Wintersportler werden können, lesen Sie hier.

Der Wintersportort Balderschwang ist über die Straße weiterhin nicht zu erreichen, denn der Riedbergpass ist seit Sonntagmorgen gesperrt. Nach einem Lawinenabgang zwischen Gschwend und Balderschwang saßen laut Polizei rund 1100 Einwohner und Touristen in Balderschwang fest. Am Montagvormittag wurden Urlauber im Konvoi von den Einsatzkräften über die gesperrte Straße ins Tal gebracht.

Hier lesen Sie, wie ein Bad Wörishofer, der in Balderschwang festsitzt, die Situation erlebt: Wohnung wegen Lawine evakuiert: Wörishofer sitzt in Balderschwang fest

Balderschwang ist über Straßen nicht zu erreichen

Damit ist die einzige Verbindung von deutscher Seite aus zum beliebten Tourismusziel blockiert. Zuvor war auf österreichischer Seite bei Hittisau eine Lawine abgegangen. Verletzte gab es nicht. Am Sonntagabend hat der Lawinenwarndienst Bayern für alle Gebiete der bayerischen Alpen die Warnstufe 4 von 5 ("groß") ausgerufen.

Die Versorgung für die in rund 1000 Meter Höhe liegende Gemeinde ist aber vorerst gesichert. Die Stromleitungen sind intakt. "Eine Evakuierung ist derzeit nicht geplant", hieß es. Das Skigebiet Grasgehren wurde jedoch geräumt, 40 Menschen wurden dabei in Sicherheit gebracht.

Wann der Ort wieder erreichbar ist, ist derzeit noch unklar. Wegen der Schneelast auf den Bäumen und der Lawinengefahr ist das Befahren des Passes riskant. Eine Kommission mit Experten der Bergwacht und der Behörden wollte am Mittag das weitere Vorgehen beraten. Die Kreisstraße aus Österreich nach Balderschwang wird laut Polizeiangaben von Sonntag noch bis einschließlich Montag gesperrt bleiben. Sollte die Räumung der Schneemassen früher gelingen, werde dies über den Verkehrsfunk bekannt gegeben.

Lawinengefahr in den Alpen bleibt erheblich

In Österreich wurde ein Mann von einer Dachlawine verschüttet und tödlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden der 47-Jährige und drei weitere Männer beim Abschaufeln eines Hausdachs in der Nähe von Salzburg von den Schneemassen mitgerissen. Sie stürzten etwa sechs Meter in die Tiefe. Am Samstag waren bereits vier befreundete Skifahrer aus Deutschland in Österreich verunglückt. Sie waren wohl auf einer gesperrten Strecke in Lech am Alrberg unterwegs, als eine Lawine sie mitriss.

In Tirol sind viele teils sehr große Lawinen abgegangen. Wie der Lawinenwarndienst des österreichischen Bundeslandes am Montag mitteilte, wurde daher die höchste Lawinenwarnstufe auf weitere Regionen des Landes ausgeweitet. "Es fiel vor allem am Karwendel mehr Schnee als erwartet", teilten die Experten in ihrem Lagebericht am Montag mit. Aufgrund von Regen könne es im Laufe des Tages unterhalb von 1500 Metern Seehöhe vermehrt zu "Gleitschneelawinen und nassen Rutschen" kommen.

Die höchste der fünf Lawinenwarnstufen gilt derzeit regional in drei österreichischen Bundesländern und auch in Teilen der Schweiz. Seit Sonntag fielen in Tirol 60 bis 100 Zentimeter Neuschnee, lokal laut Lawinenbericht auch mehr. Für den Montag rechneten die Experten mit weiteren 50 Zentimetern. Das Ende der Niederschläge wird für Dienstag erwartet.

Die Hauptgefahr geht demnach von großen oder sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich wegen des Gewichts des Neuschnees auf den alten Schnee von selbst lösen könnten. Lawinen könnten bis in Tallagen hinabgehen und hangnahe Verkehrs- und Wanderwege gefährden. Der Lawinenwarndienst empfiehlt ausdrücklich, besonders vorsichtig zu sein und eine überlegte Routenwahl zu treffen, sollte man im Gebirge unterwegs sein.

In Ruhpolding in den Chiemgauer Alpen wurde die für diesen Dienstag geplante Eröffnungsfeier beim Biathlon-Weltcup abgesagt. "Wir hoffen alle, dass sich die Gefahrensituationen möglichst schnell bereinigen lassen (...) und dass es trotzdem möglich ist, dass wir ab Mittwoch Gastgeber für Sportler und Besucher in der Chiemgau-Arena sein können", sagte Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler in einer Video-Botschaft.

Aktuelle Informationen veröffentlichen der Lawinenwarndienst Bayern auf dieser Seite und die österreichischen Lawinenwarndienste auf dieser Seite.

Schnee behindert Bahnverkehr - Zugausfälle im Allgäu und in Oberbayern

Nach den starken Schneefällen ist zu Beginn der neuen Woche der Bahnverkehr in Teilen Südbayerns noch immer eingeschränkt. Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) fallen bis voraussichtlich Mittwoch die Verbindungen in die Bergregionen des südlichen Oberbayern aus. Die Bahnen fahren nach Angaben des Betreibers nur von München nach Holzkirchen im Landkreis Miesbach. Unter anderem seien viele Fahrzeuge vom Schnee eingeschlossen.

Auch die Bahn im Allgäu kapituliert mancherorts vor dem Winterwetter. Auf der Hauptstrecke zwischen München und Kempten kommt es den Angaben zufolge im Fern- und Nahverkehr zu erheblichen Verspätungen. "Von Reisen ins Allgäu wird abgeraten", hieß es.

Wegen zu viel Schnee herrscht auch auf mehreren Strecken im südlichen Oberbayern weiterhin Stillstand. Auch die Zugverbindung von Garmisch-Partenkirchen nach Reutte in Tirol ist derzeit gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Bahnhöfen ist auch nicht möglich, da die Straßenverbindung zwischen Bichelbach und Lermoos blockiert ist. Busse fahren lediglich zwischen Garmisch-Partenkirchen und Lermoos.

Am Montagnachmittag gab die Deutsche Bahn bekannt, dass folgende Strecken voraussichtlich in Kürze wieder freigegeben werden können:

Allgäu

Memmingen - Wangen - Hergatz, Hergatz - Oberstaufen - Immenstadt (Freigabe Montag, 14.1. 2019 gegen 19Uhr)



Immenstadt – Oberstdorf (Freigabe ab Mittwoch, 16.01.2019 ab 4 Uhr)

Berchtesgadener Land

Bad Reichenhall – Berchtesgaden (Freigabe Dienstag, 15.1. 2019 ab 4 Uhr)

Bayerisches Oberland

Holzkirchen – Miesbach (-Schliersee), Holzkirchen - Lenggries (Freigabe/Betriebsaufnahme Mittwoch, 16.1.2019 ab 4 Uhr)

Die Deutsche Bahn informiert hier auf dieser Seite über die aktuelle Lage.

Für Montag gilt eine Sturmwarnung - Überschwemmungen möglich

Menschen in den oberbayerischen Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Berchtesgadener Land und Traunstein, wo der Katastrophenfall gilt, müssen ebenfalls mit zusätzlichen Schneemassen zurechtkommen. Die Experten rechneten zudem mit starken Böen, die tagsüber Verwehungen und Schneebruch auslösen könnten.

Die Unwetterzentrale hat hierzu für Montag eine Sturmwarnung herausgegeben, die ganz Bayern und große Teile Deutschlands betrifft. Es gilt Warnstufe orange, die für mäßig starke Unwetter steht.

Bei Plusgraden setzte in der Nacht zum Montag in weiten Teilen Bayerns Tauwetter ein. Dadurch könnte der Schnee nass und schwer werden - eine zusätzliche Belastung für die Dächer von Wohnhäusern und Gebäuden in den betroffenen Regionen. Im Allgäu und in Regionen an der Donau kann es daher zu Hochwasser und Überschwemmungen kommen. (Mehr dazu lesen Sie hier: Auch in der Region steigen jetzt die Pegel )

Meterhoher Schnee in Balderschwang. Die Straße nach Österreich ist gesperrt. Bild: Ralf Lienert

Schnee-Chaos in den Alpen: Innenminister Seehofer reist nach Berchtesgaden

Im besonders betroffenen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Samstag ein Bild von der Lage in den vom Schneechaos betroffenen Gebieten gemacht.

Insgesamt sind laut Söder 5000 Kräfte im Einsatz - und vor allem damit beschäftigt, einsturzgefährdete Dächer vom Schnee zu befreien. Auch aus der Region helfen Rettungskräfte den Menschen im Schnee-Chaos. Bei Bedarf sollen weitere Helfer in Bewegung gesetzt werden. Alle seien "volle Pulle im Einsatz", sagte Söder. "Die größte Herausforderung der nächsten Tage wird die Dächerlast sein", betonte der Ministerpräsident. Bei Wangen im Allgäu ist bereits eine landwirtschaftliche Halle unter der Schneelast zusammengebrochen. Der Schaden beläuft sich auf 100.000 Euro.

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich am Montag ein Bild von dem seit Tagen andauernden Schneechaos in den bayerischen Alpen gemacht. Er traf am Montagvormittag Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerks im Berchtesgadener Land. Die Bundespolizei stellte 230 Beamte zur Unterstützung der Helfer in den tiefverschneiten Gebieten bereit. "Das ist ein Signal, dass man in einer solchen Situation einfach zusammensteht", sagte Seehofer (CSU) vor Ort. Das Räumen der Dächer laufe ganz hervorragend.

Staatsminister Herrmann betonte in München: "Die Lage ist nach wie vor angespannt, aber es gibt weiter keinen Grund zur Panik." Helfer hätten in den vergangenen Tagen in den betroffenen Regionen Südbayerns rund 1000 Dächer von der Schneelast befreit.

Seehofers Kabinettskollegin und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte am Sonntag den vom Schneechaos betroffenen Landkreisen weitere Hilfe zugesagt.

Unter den Einsatzkräften sind auch 350 Soldaten der Bundeswehr. Sie befreien Dächer von den schweren Schneemassen, versorgen Bewohner in schwer zugänglichen Orten und transportieren Helfer mit gepanzerten Kettenfahrzeugen. Rund 300 weitere Soldaten wurden in erhöhte Bereitschaft versetzt.

Ein Kettenfahrzeug der Bundeswehr unternimmt eine Versorgungsfahrt zur Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgarden. Die Siedlung ist wegen des Schneefalls weitgehend abgeschnitten. Bild: Bernd März, dpa

Am Sonntag hat auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Schnee schippenden Soldaten besucht. Dabei sicherte sie weitere Hilfe zu. "Die Bundeswehr bleibt so lange, wie sie gebraucht wird", sagte die Ministerin bei ihrem Besuch in Berchtesgaden.

Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in den Gebieten, in denen Katastrophenalarm ausgerufen wurde. Bild: Matthias Balk, dpa

Auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat viele Helfer vor Ort. "Trotz tagelangen Einsatzes von Einheiten aus dem Ehren- und Hauptamt erleben wir hoch motivierte Kräfte", betonte ein BRK-Sprecher am Freitagabend. Die Zusammenarbeit mit Bundeswehr und Feuerwehr verlaufe reibungslos. In den vergangenen Tagen seien mehrere Menschen in den betroffenen Regionen beim Räumen ihrer Dächer abgerutscht und gestürzt. Sorge bereitet den Rettungskräften auch die Lawinengefahr.

Im Landkreis Miesbach unterstützten am Sonntag unter anderem Feuerwehrleute aus dem Landkreis Landsberg am Lech die örtlichen Einsatzkräfte.

Es schneit weiter: Das Wetter sorgt in der ganzen Region für Chaos auf den Straßen. In Bayern zählte die Polizei am Donnerstagmorgen mehr als 100 Unfälle. Bild: Hildenbrand, dpa

Soldaten und Helfer sind im Dauereinsatz, Turnhallen wurden gesperrt

Wegen des schweren Schnees auf den Dächern wurden auch im südlichen Oberbayern zahlreiche Turnhalle gesperrt. Im Landkreis Miesbach blieben ebenfalls Turnhallen geschlossen. Bei der Räumung hätten deren Dächer hohe Priorität, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Die Turnhallen müssten als mögliche Notunterkünfte - unter anderem für evakuierte Bürger oder Rettungskräfte - freigehalten werden.

Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes helfen mittlerweile auch Landwirte bei der Versorgung von Pflegebedürftigen mit. Weil die Pflegekräfte mit ihren Autos zum Teil nicht mehr vorwärts kommen, helfen Bauern mit Traktoren und Unimogs. Hilfe bekommen die Pfleger auch von Bergwacht und Katastrophenschutz: Mit Geländefahrzeugen bringen die Einsatzkräfte dem BRK zufolge die Pfleger zu ihren Patienten.

Helfer räumen Schnee aus dem Restaurant des Hotels Säntis auf der Schweizer Schwägalp. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone via AP (dpa)

Schneechaos in Bayern: Fernpass bei Reutte gesperrt

An der Grenze zu Österreich saßen Hunderte Menschen fest, weil Zufahrtsstraßen wegen der Schneemassen gesperrt waren. In vielen bekannten Skigebieten Bayerns blieb ein großer Teil der Pisten geschlossen, manche der kleineren Gebiete stellten den Betrieb gänzlich ein. Nur noch eingeschränkt möglich sind derzeit auch Winterwandern und Rodeln in Tourismusgemeinden - so in Bad Tölz, Mittenwald, Oberammergau und am Tegernsee. Wo Skifahren derzeit möglich ist und wo nicht, lesen Sie hier.

Der Fernpass, eine der wichtigen Transitstrecken zwischen Deutschland und Österreich, bleibt wegen Lawinengefahr bis mindestens Dienstagabend gesperrt. Als Ersatzroute sei nur ein großräumiges Ausweichen über die Inntalautobahn (A12) möglich, teilten die Behörden in Tirol am Sonntag mit. Auch in der Region Salzburg wurden wegen der neuen Schnee- und Regenfälle weitere Straßen gesperrt. Nach der Sperrung sind allein im österreichischen Bundesland Salzburg insgesamt rund 17.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Wie die Behörden berichteten, wurde am Sonntagabend auch die Straße nach Obertauern wegen Lawinengefahr gesperrt.

Im Ort Rauris allein warteten 3000 Einheimische und 2000 Gäste auf die Aufhebung der dortigen Straßensperren. Die Orte Unken, Lofer, St. Martin und Weißbach nahe der deutschen Grenze seien ebenfalls nicht mehr erreichbar. Gefahr drohe den Eingeschlossenen aber nicht. "Sie alle sind medizinisch versorgt und wohlauf", sagte Markus Kurcz, Einsatzleiter des Landes.

(zian/ida/lare/sli/dpa)

Lawinengefahr hoch, Straßen gesperrt, Unterricht abgesagt: So sieht der Winter in Bayern aus. Auch am Donnerstag ist wenig Entspannung in Sicht. Video: dpa

