07:36 Uhr

Lawinengefahr und Schulausfälle: Schnee sorgt weiter für Probleme Bayern

In vielen Teilen Bayerns hat es am Sonntag stark geschneit. Am Montag sind noch Folgen zu spüren.

Schnee und Eis sorgen auch am Montag für Probleme in Bayern: An einigen Schulen fällt der Unterricht aus, es herrscht Lawinengefahr und Flüge werden gestrichen.

Der Schreck bei den Kindern war groß: Gerade als die Skischüler der DJK Leitershofen aus dem Landkreis Augsburg am Sonntagnachmittag zu ihrem Abschlussrennen starten wollten, krachten hintereinander drei Lawinen auf die Piste. Der Vorfall im österreichischen Berwang ging glimpflich aus – Verletzte gab es nicht, elf Personen konnten sich allein aus den Schneemassen befreien. Unfassbare Erleichterung, dass niemand verletzt wurde, war bei den Betroffenen am Sonntag zu spüren. Der Lawinenabgang machte aber deutlich: Der Winter war nach einer kurzen Verschnaufpause mit voller Wucht zurück. In Österreich. In Italien. Und auch in Bayern.

Den ganzen Sonntag über hat es im Süden des Freistaats kräftig geschneit. "Vor allem an den Alpen gibt es örtlich bis zu 30 Zentimeter davon", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz verzeichnete der DWD teilweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.

Am Montagmorgen hat sich die Lage wieder beruhigt - der Schneefall hat vielerorts aufgehört. Nachdem es am Sonntag in der Region viele Unfälle mit Blechschaden gegeben hatte, kam es am Montag laut Polizei nicht mehr zu größeren Problemen auf den Straßen in Schwaben.

Lawine am Tegelberg erfasst Ehepaar aus Kempten

Am Tegelberg bei Schwangau im Landkreis Ostallgäu ging am Sonntag eine Lawine nieder und erfasste ein Ehepaar aus Kempten. Die 56-Jährige und ihr 52 Jahre alter Mann wurden leicht verletzt und konnten sich selbst befreien. Sie waren auf einem von Skitourengehern genutzten Weg unterwegs, der von der Lawine auf einer Breite von 30 Metern verschüttet wurde.

Auch am Montag gibt es noch Lawinengefahr in den Alpen. Der Lawinenwarndienst meldet weiterhin für die gesamten bayerischen Alpen die Stufe drei von fünf. Abseits der Pisten können schon einzelne Skifahrer ein Schneebrett auslösen.

Winter in Bayern: In München fallen 140 Flüge aus

Am Münchner Flughafen wirbelte der Schnee am Sonntag den Flugplan durcheinander. Von rund 1000 geplanten Starts und Landungen wurden mehr als 240 Flüge gestrichen. 170 Verbindungen waren mehr als eine halbe Stunde verspätet.

Auch am Montag sind die Folgen noch spürbar: 140 Flügen am Flughafen München werden annulliert, berichtet der Bayerische Rundfunk. Nach dem Chaos am Sonntag seien viele Flugzeuge und Crews nämlich nicht dort, wo sie eigentlich sein müssten.

Bei der Bahn gibt es durch das Winterwetter noch bei Nürnberg und durch einen Baum in der Oberleitung zwischen Tutzing und Kochel Probleme. In der Region sind allerdings keine Strecken gesperrt.

26 Bilder So war das Schneechaos Anfang 2019 in Bayern und Österreich Bild: Markus Leitner, dpa

Schnee und Eis sorgen für Schulausfälle

Durch Schnee und Eis gibt es wie im Januar wieder Schulausfälle in Bayern - allerdings sind nur wenige Landkreise betroffen. Laut bayerischem Kultusministerium fällt in den Landkreisen Kelheim und Landshut sowie in der Stadt Landshut der Unterricht aus. Hier lesen Sie mehr: Wo heute in Bayern der Unterricht entfällt.

Wie wird das Wetter in Bayern im Laufe der Woche?

In ganz Bayern weist der Deutsche Wetterdienst auf mögliche Glätte hin. Unwetterwarnungen gibt es aber keine. Insgesamt soll es im Laufe des Montags wieder deutlich milder werden. Bei Temperaturen von minus einem bis plus fünf Grad werde der Himmel – von Frühnebel abgesehen – im Freistaat weitgehend wolkenlos, sagte ein DWD-Sprecher. Das soll den Experten zufolge bis mindestens Ende der Woche so bleiben. (sast, dpa)

Themen Folgen