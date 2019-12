11:51 Uhr

Leben wie die Kaiserin: Wohnung im Sissi-Schloss steht zum Verkauf

Ein Traum für Sissi-Fans: Im Schloss Possenhofen ist eine Wohnung frei. Das Objekt lockt mit privatem Zugang zum Starnberger See und exklusiven Einblicken.

Von Daniel Flemm

Eine knappe Million für eine 98-Quadratmeter-Wohnung auf dem Land: Auf den ersten Blick sieht das teuer aus, auch in Zeiten steigender Immobilienpreise. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das Angebot des Kemptener Maklerbüros Wirth Immobilien als geradezu kaiserlicher Traum: Für 990.000 Euro können solvente Kaufinteressenten ins Märchenschloss der österreichischen Kaiserin Sissi in Possenhofen am Starnberger See ziehen - privater Seezugang inklusive.

Sissi-Wohnung: Possenhofen lockt mit Seezugang und Fußbodenheizung

Die Eckdaten der royalen Dreizimmerwohnung im Obergeschoss des Schlosses sind in jeder Hinsicht bemerkenswert: Die zukünftigen Eigentümer des Objekts aus dem Jahr 1840 erwarten hohe Decken, Fußbodenheizung und uneingeschränkter Zugang zum 40.000 Quadratmeter großen Schlosspark, der Kapelle des Anwesens und dem Seestrand.

Auch der Grundriss der Wohnung ist durchaus modern: Neben den drei großen Zimmern mit Fischgrätenparkett gehören auch eine Einbauküche, ein Badezimmer und ein separates WC zum Angebot.

Reiten und Bootfahren: Sissis Kindheit in der Sommerresidenz war wenig höfisch

Mit Sissis Wohnrealität im 19. Jahrhundert dürfte die exklusive Wohnung wenig zu tun haben. Seit der Restaurierung des sogenannten "Hufeisenbaus" in den 1980er-Jahren bietet die Schlossanlage modernen Standard. Selbst eine Tiefgarage gibt es auf dem Gelände. Vor etwa einem Jahr stand schonmal eine Wohnung in dem Anwesen zum Verkauf - allerdings war das damalige Objekt größer und teurer.

Sissi soll in der Sommerresidenz ihres Vaters, Herzog Max Joseph in Bayern, eher wenig majestätisch gelebt haben. Die spätere Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn widmete sich als junges Mädchen wohl eher Outdoor-Aktivitäten wie Reiten und Bootfahren. Am höfischen Alltag soll die junge Prinzessin dagegen eher geringes Interesse gezeigt haben.

Sissi-Schloss Possenhofen: Die Öffentlichkeit muss draußen bleiben

Ob sich das Investment in die Wohnung für Sissi-Fans lohnt, ist eher fraglich. Die Spuren, die die spätere Regentin der Habsburgermonarchie an anderen Orten hinterlassen hat, dürften wesentlich tiefer sein. Günstiger lässt sich das Leben der Märchenkaiserin im Aichacher Wasserschloss, dem Wiener Schloss Schönbrunn oder der Hofburg nachvollziehen.

Angst vor Touristen-Scharen müssen neue Eigentümer allerdings nicht haben: Das Schloss und die Anlagen können seit der Restauration nicht mehr besichtigt werden. Der Weg zum Privatstrand kann also durchaus in Badehose bewältigt werden - ganz entgegen des Hofzeremoniells.

