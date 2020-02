Lebensmittelkontrolleure berichten von ihrem Job: "Die Personalnot ist groß"

Plus Zu wenig Personal, zu viele Kontrollen: Zwei Günzburger Beamte erzählen von den Aufgaben im Alltag, zu wenig Mitarbeitern - und gewähren Einblicke hinter die Kulissen.

Als Franz Schmid und Josef Christa die Großküche betreten, erinnern sie ein wenig an Mitarbeiter der Spurensicherung aus einem Kriminalfilm. Sie tragen Haarnetze und Schutzoveralls, dazu rutschfeste Sicherheitsschuhe und Klemmbretter. Zutritt bekommen die beiden Lebensmittelkontrolleure nur über eine Art Hygieneschleuse, in der sie sich die Hände waschen und desinfizieren und ihre Schuhe über eine mit Desinfektionsmittel getränkt Matte streifen müssen.

Wie ein Ermittler späht Josef Christa mit einer Taschenlampe in Ecken und Nischen. Er öffnet Schubladen und Schränke, kontrolliert Lüfter und Dunstabzüge, überprüft Schöpfkellen und Spülmaschinen. Auf einer Liste hakt er Punkt für Punkt ab: Reinigungsplan, check, Schädlingsbekämpfung, check, Personalgesundheit, check. Sein Kollege Schmid scannt mit den Augen die Decke, die Wände, den Boden – auf der Suche nach Dingen, die eine Gefahr darstellen könnten. Den beiden fallen Winzigkeiten auf: eine fingernagelgroße Scherbe am Boden, ein abgenutzter Schraubenzieher, ein Staubfaden in der Lüftung.

Die Personalnot bei den Lebensmittelkontrolleuren ist groß

Franz Schmid, Josef Christa und ihre Kollegen kontrollieren nach aktuellem Stand circa 2200 Betriebe im gesamten Landkreis Günzburg, darunter Imbisse, Metzgereien, Bäckereien, Supermärkte, Gastronomiebetriebe, Getränkemärkte, Friseur- und Kosmetiksalons und Tattoostudios. 2019 haben sie 1791 Kontrollen durchgeführt und dabei 18 Bußgelder verhängt. 3,5 Stellen für Lebensmittelüberwachungsbeamte gibt es in Günzburg – zu wenige. „Die Personalnot ist auch bei uns groß, aber bisher haben wir alle Kontrollen geschafft.“

Diese Bilanz können in Deutschland nicht alle Lebensmittelkontrollbehörden vorweisen. Laut einem Bericht der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch sind bundesweit nur zehn Prozent der Behörden personell ausreichend besetzt, jede dritte Betriebskontrolle musste deshalb ausfallen. Eine Viertelmillion der vorgeschriebenen Besuche konnte nicht stattfinden. In Bayern konnten Foodwatch zufolge Behörden ihre Pflichtkontrollen nicht durchführen, darunter zum Beispiel in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau und Regen.

Neben den Lebensmittelkontrolleuren an den Landratsämtern gibt es seit 2018 in Bayern eine zusätzliche Behörde: die KBLV – die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Sie ist in allen Landkreisen und kreisfreien Städten ohne eigenes Veterinäramt zuständig für die Überwachung von rund 600 komplexen Betrieben, zum Beispiel große Schlachtbetriebe, Molkereien, Fleischwarenhersteller und große Hersteller von Lebensmitteln. Vor einigen Tagen hatte der Verwaltungsgerichtshof die Behörde ausgebremst: Die Richter hielten die Rechtsvorschrift, die die Zuständigkeit der KBLV regelt, für nichtig. Noch im Februar will das Umweltministerium Rechtssicherheit schaffen, und die Verordnung ändern.

Was gehört eigentlich zu den Aufgaben der Kontrolleure?

Um in Günzburg alle anfallenden Aufgaben zu meistern, hat sich Franz Schmid, Fachbereichsleiter für Veterinärwesen und Verbraucher, etwas einfallen lassen müssen. „Wir brauchen genug Freiraum für die Kontrollen und die gesamte Nacharbeit hinterher.“ Eine Verwaltungshelferin übernimmt deshalb Aufgaben und unterstützt die Kontrolleure, wo es nur geht. „Diese Umverteilung entlastet uns und entspannt die Lage ein wenig.“ Doch was genau gehört eigentlich alles zu den Aufgaben der Beamten?

Fast alle Kontrollen, die Schmid, und seine Kollegen durchführen, sind unangekündigt. Sie haben ein Betretungsrecht, das heißt, die Betriebe müssen sie während ihrer normalen Produktionszeiten auch einlassen. Alle paar Jahre rotieren die einzelnen Beamten im Landkreisgebiet, damit zwischen ihnen und den Unternehmern keine zu große Nähe entsteht.

Darüber hinaus müssen sie jeden Besuch dokumentieren, Berichte schreiben und für jeden Betrieb eine Risikobewertung erstellen. „Da fließt zum Beispiel mit ein, was uns aufgefallen ist und wie gravierend die Verstößen waren.“ Je nachdem, wie das Ergebnis dieser Bewertung ausfällt, errechnet ein System den nächsten Kontrolltermin. Oben drauf kommen noch einmal rund 500 Proben im Jahr, die die Kontrolleure von Lebensmitteln und Kosmetika nehmen und analysieren lassen müssen. „Die bürokratischen Hürden sind hoch. Dabei sehen wir unsere Hauptaufgabe eigentlich in der Beratung.“

Wenn es doch einmal zu einem Verstoß kommt, haben die Kontrolleure unterschiedliche Mittel: mündliche Verwarnungen, Bußgelder, Anordnungen – und im schlimmsten Fall, wenn Gefahr für den Verbraucher besteht – die Schließung des Betriebs. „Aber das ist wirklich selten. Das Gros sind ordentlich arbeitende Betriebe.“ Im Normalfall sprechen Schmid und seine Kollegen ein paar Punkte an. Die Betriebe sind einsichtig, setzen die Sachen um – und dann hat es sich für die Kontrolleure erledigt.

Die Kontrolleure beklagen mangelndes Wissen beim Verbraucher

Wenn ihnen doch mal etwas Gravierendes auffällt, hat das häufig ähnliche Ursachen: persönliche Überforderung, Unwissen oder Schicksalsschläge. „Böse Absicht ist wirklich selten.“ Schmid und Christa hoffen deshalb auf mehr Verständnis und Sensibilität bei der Bevölkerung. „Als Außenstehender ist es schwer zu beurteilen, wie gravierend ein Mangel ist.“ Doch was ist mit großen Skandalen wie Wurst-Wilke oder Bayern-Ei? Was könnten Ursachen für solche Verstöße sein? Franz Schmid will sich nicht direkt zu den Vorfällen äußern – hat aber eine mögliche Erklärung. „Unsere Einschätzung ist, dass einer der Gründe für zunehmende ,Skandale’ eine gestörte Wahrnehmung der mikrobiologischen Zusammenhänge zwischen Produkt und Verbraucherverhalten.“

Früher sei dem „unmündigen“ Verbraucher bewusst gewesen, dass Geflügelfleisch etwas mit Salmonellen zu tun haben kann. Vorsichtsmaßnahmen beim Auftauen von Gefrierhähnchen waren in weiten Teilen der Bevölkerung bekannt. „Leider ist diese Erkenntnis dem heutigen Konsumenten oft abhandengekommen.“

