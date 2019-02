vor 45 Min.

Leberkäs und Goaßmaß: Diese verrückten Krapfen gibt es in Bayern Bayern

Krapfen in den verschiedensten Variationen, wie zum Beispiel hier in Mindelheim bei der Bäckerei & Konditorei Ried.

Die bayerischen Bäcker entwickeln in dieser Faschingssaison neue Krapfen: Leberkäs- und Goaßmaß-Krapfen sollen dem traditionellen Hefegebäck Konkurrenz machen.

Faschings-Trendsetter aus Oberbayern ist ein Bäcker aus Miesbach, der eine herzhafte Krapfen-Variation erfunden hat: den Leberkäs-Krapfen. Der steht der Leberkäs-Semmel in nichts nach - eine ordentliche Scheibe Leberkäse wird umhüllt von zwei Krapfenhälften, dazu gibt es süßen Senf.

Jetzt werden auch die Krapfen herzhaft

Die Bäckerei Perkmann verkauft den Leberkäs-Krapfen während der ganzen Faschingszeit. In den Facebook-Kommentaren gehen die Meinungen dazu allerdings auseinander.

Süß, alkoholisch und eine Kalorienbombe: Der Goaßmaß-Krapfen

In Kreativität übertrumpft die Bäckerei Schleich im niederbayerischen Frontenhausen die Leberkäs-Idee noch mit ihrem "Goaßmaß-Krapfen". Hier bleibt die klassische Süße des Faschingsgebäcks erhalten. Das alkoholische Getränk, dass in Bayerisch-Schwaben bekannter als "Goaß" oder "Goiß" ist, besteht je zur Hälfte aus Cola und dunklem Bier oder Weißbier sowie zusätzlich einem Schuss Kirschlikör. Für den Krapfen werden beide Seiten in das Cola-Bier-Schnaps-Gemisch getunkt. Dazwischen befindet sich eine Kirschmarmeladenfüllung mit Kirschlikör. Die Sahne ist mit ebenfalls mit Goiß versetzt. Der Krapfen-Deckel ist mit Kirschmarmelade aprikotiert.

Auch bei den Bäckereien und Konditoreien in der Region gibt es inzwischen nicht nur die Klassiker mit Hagebuttenmarmelade. Zwischen Eierlikör-, Vanille-, Bienenstich-, Schoko- oder Baileys-Krapfen hat man die Qual der Wahl. Derart ausgefallene Variationen wie in Ober- und Niederbayern sucht man rund um Augsburg aber bisher vergebens. (mm)

