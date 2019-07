17:53 Uhr

Leberkäsjunkie-Star Potthoff: "Die Susi ist kein Hascherl"

In "Leberkäsjunkie" spielt Lisa Maria Potthoff schon im sechsten Eberhofer-Krimi die Geliebte des Dorfpolizisten. Warum sie findet, dass diese Filme nicht nur Klamauk sind.

Von Alois Knoller

Mei, Franz! Wie oft haben Sie den Spruch als Susi in den Eberhofer-Krimis schon gesagt? Verfolgt er Sie übers Set hinaus?

Lisa Maria Potthoff: Das ganze Beziehungsspektrum ist in diesen zwei Worten behaftet. Es kann im Bairischen vieles heißen – positiv wie negativ. Es kann ein Tadel sein, aber auch der Ausdruck von Sehnsucht.

Würden Sie im echten Leben mit so einem Chaoten zusammenleben wollen?

Potthoff: Nein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag es, wenn Männer zu ihren Gefühlen stehen können. Meine Beziehungskonstellation ist eine andere als der Franz.

Susi ist ihm davongelaufen und hat sich einem anderen Liebhaber zugewendet. Warum hält sie trotzdem zu ihrem Franz?

Potthoff: Franz lässt sich viel zuschulden kommen und er ist sicher kein einfacher Zeitgenosse. Aber in "Leberkäsjunkie" ist Susi auch nicht ohne. Sie sagt, sie muss sich eine Woche auf eine Prüfung vorbereiten und gibt den Sohn bei Franz ab und geht dann feiern auf dem Volksfest. Sie weiß schon auch, sich ihre Freiheiten zu nehmen. Sie ist auch mal mit einem Italiener durchgebrannt. Susi ist kein Hascherl. Mit Franz begegnet sie sich auf Augenhöhe.

Eigentlich ist Ihre Filmbeziehung – gemeinsames Kind, getrennte Lebensbereiche – ganz modern?

Potthoff: Absolut. Es sind die aktuellen politischen Themen, die in den Filmen angesprochen werden – aber fest verhaftet in diesem kleinen Kosmos. Es wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verhandelt und die moderne Patchwork-Familie. Wir behandeln diese Themen halt meistens mit einem Augenzwinkern.

Oft kommt Ihr Filmkind Paul in den Blick. War es ständig am Set?

Potthoff: Der Kleine war viel am Set. Er hat eine echt große Rolle. Dadurch, dass das Kind nur drei Stunden am Tag am Set sein durfte, hatte "Pauli" viele Drehtage. Er hat sich hochprofessionell verhalten.

Waren Sie irgendwann die zweite Mama für Pauli?

Potthoff: So weit ist es nicht gekommen. Wenn wir eine Szene mit dem Pauli am Tag haben, drehen wir davor und danach weiter. Das Kind ist dann bei seinen Eltern. Wir haben versucht, ein bisschen eine Beziehung zu ihm aufzubauen, damit er keinen Schreck kriegt, wenn ich ihn auf den Arm nehme.

Es gibt diesen sehr gewagten Dialog: "Pauli, gib amol der Mama den String!" Stand das im Drehbuch?

Potthoff: Tatsächlich nein. Das ist im Moment entstanden. Der Pauli ist die ganze Zeit dabei, während wir das Thema Trennung noch einmal betrachten. Ich habe zum Regisseur gesagt: Ed, leg doch mal den String über das Geländer des Laufstalls. Dann hat Pauli das so lustig gespielt.

Ist die Figur der Susi auch irgendwann auserzählt wie die Kommissarin Julia Thiel im Usedom-Tatort?

Potthoff: Es kann gut sein, dass die Figur der Susi mal auserzählt ist – sie trennen sich und die Susi haut für immer ab. Das muss gar nicht unbedingt meine Entscheidung sein. Es besteht aber eine geringe Gefahr, dass sich die Beziehung zwischen Franz und Susi totläuft, weil sie immer nur ein Fragment eines Gesamtkonstrukts ist. Bei der Julia Thiel und ihrem Verhältnis zur Mutter stand das sehr im Fokus, das war der Film, wie diese Kommissarin durchs Leben geht. Da hatte ich das Gefühl, es ist ein guter Punkt zu gehen. Das Gefühl habe ich bei Susi nicht. Wenn wir nächstes Jahr sagen, wir drehen noch mal, bin ich mit Sicherheit dabei.

Hand aufs Herz: Literarische Perlen sind die Eberhofer-Krimis von Rita Falk wirklich nicht. Warum lieben wir sie trotzdem?

Potthoff: Weil wir nicht nur Hegel, Kant, Shakespeare und Schiller lesen wollen, sondern wir wollen auch unterhalten werden. Deswegen mögen wir diese Filme auch. Ich lese sehr gerne anspruchsvolle Literatur, ich lese aber auch gerne einen guten Krimi. Ich glaube, für jede Laune gibt es das passende Genre.

Derb und gschert geht es in den Eberhofer-Geschichten zu. Ist alles nur Klamauk?

Potthoff: Wenn wir bedenken, was in "Leberkäsjunkie" alles angesprochen wird, was im Moment in der Gesellschaft viel diskutiert wird – der wieder aufkommende Rassismus etwa: Der Film bezieht hier klar Stellung. Das ist nicht nur Klamauk.

In Ed Herzogs Art, bayerische Komödien zu drehen, scheinen Sie wie Sebastian Bezzel und Simon Schwarz regelrecht verschossen zu sein. Was reizt Sie daran besonders?

Potthoff: Er ist der Regisseur – und das habe ich selten erlebt –, der immer respektvoll mit Menschen umgeht. Ich habe ihn nie laut erlebt, unverschämt, auffahrend. Er schafft es auch in Situationen, wo man vermeintlich die Nerven verlieren könnte, höflich, ruhig und besonnen zu bleiben. Und er trägt uns mit einer solchen Liebe zu den Figuren durch die Filme, dass es jetzt, nach sechs Filmen, echt schwer wäre, sein Erbe anzutreten.

Sie haben schon oft in Bayern gedreht. Für die Krimikomödie "Maria Mafiosi" haben Sie sogar unsere Lokalredaktion in Landsberg in Beschlag genommen. In der Münchner Satire "Bier Royal" haben Sie energisch für den Arnulfbräu gekämpft. Liegt’s an den vielen guten Stoffen aus Bayern?

Potthoff: Ich mag die bayerischen Stoffe. Es ist und bleibt meine Heimat. Ich hab so eine Liebe zu den Menschen hier und zu den Charakteren. Das macht so Spaß, in Bayern zu drehen. Ich dreh hier total gerne.

Als Berlinerin in München sind Sie ja perfekt zweisprachig aufgewachsen. Wann schalten Sie aufs Bairische um?

Potthoff: So richtig ins derbe Bairisch verfalle ich selten. Wenn wir am Set frotzeln und ich mit Sebastian und Simon unterwegs bin, dann falle ich ins Münchnerische. Aber so richtig bayerisch ist mein familiärer Background nicht. Früher habe ich ein leichtes Münchnerisch gesprochen, das wird einem auf der Schauspielschule aberzogen. Mein Mann sagt, wenn ich länger in Bayern war, dann red i scho a weni anders.

Eine Seite geht in Ihren bayerischen Filmen ab: Nie spielen Sie Ihre Könnerschaft im Kampfsport Krav Maga aus. Kann da noch was kommen?

Potthoff: Mal schaun, warum nicht. Aber es sollte auch die Gegensätze geben und man sollte darauf achten, dass man die Figuren nicht zu sehr vermischt. Wenn allerdings die Susi mal wirklich in Not gerät, wird sie auch lernen, einen Tritt zu setzen.

Lesen Sie auch unsere Kino-Kritik zum Film: In "Leberkäsjunkie" ist Franz Eberhofer im Dauerstress

Themen Folgen