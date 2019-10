21:07 Uhr

Leere U-Bahn in Münchner Innenstadt entgleist

Am Dienstagabend ist zwischen den Stationen Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße eine leere U-Bahn entgleist. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In der Münchner Innenstadt ist am Dienstagabend eine leere U-Bahn entgleist. Verletzte habe es nicht gegeben, nur einen Sachschaden, sagte ein Polizeisprecher. Der U-Bahnfahrer sei zwischen den Stationen Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße gegen einen der Bremsblöcke gefahren. Unklar sei noch, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen die Ursache war. Die Strecken der U1 und U2 waren nach dem Unfall am Dienstagabend unterbrochen.

Es komme auf den Linien weiterhin zu erheblichen Einschränkungen und Ausfällen, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit. Die Störung werde voraussichtlich bis Betriebsschluss andauern.

Die U1 fährt zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz sowie zwischen Olympia Einkaufszentrum und Hauptbahnhof; die U2 zwischen Messestadt Ost und Kolumbusplatz sowie zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof. "Zwischen Kolumbusplatz und Hauptbahnhof verkehrt ein Pendelzug. Bitte rechnen Sie mit längeren Umsteige- und Reisezeiten", hieß es weiter. (dpa)

