vor 31 Min.

Lehrerverbands-Präsident Meidinger fordert Schulöffnungen nach Inzidenzzahlen

Exklusiv In der Debatte um Schulöffnungen in Bayern fordert Lehrerverbands-Präsident Meidinger, eine Richtlinie nach Inzidenzwerten. Bei 50 oder niedriger sollten Schulen geöffnet werden.

Nach der Ankündigung von Bayerns Kultusminister Michael Piazolo, dass erst relativ kurzfristig über die Öffnung der Schulen am 15. Februar entschieden werde, fordert der Deutsche Lehrerverband ein Vorgehen nach Inzidenzzahlen.

Lehrerverbands-Präsident Meidinger fordert Schulöffnung nach Inzidenzzahlen

Lehrerverbands-Präsident Heinz-Peter Meidinger, bis 2020 Schulleiter eines Gymnasiums in Deggendorf, sagte unserer Redaktion: „Der Kultusminister müsste klar sagen: Bei einer Inzidenzzahl von 50 gehen wir in den Wechselunterricht, darüber bleiben die Schulen im Distanzunterricht. Dann hätten wir zwar bayernweit einen Flickenteppich, aber einen, der gerechtfertigt und für die Schulen nachvollziehbar ist.“

Meidinger schlägt vor, die Grundschulen als erste zu öffnen. Bildungsexperten sind sich weitgehend einig darin, dass gerade Grundschüler auf die sozialen Kontakte im Klassenzimmer angewiesen sind.

Nach einer Videoschalte des Kabinetts in München hatten Kultusminister Piazolo (Freie Wähler) und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag angekündigt, dass Entscheidungen über weitere Öffnungsschritte an Schulen und Kitas erst kommende Woche, also wieder relativ kurzfristig, gefällt würden. (dpa)

Lesen Sie dazu auch den Hintergrund: Wann öffnen Schule und Kita? Familien erfahren das erst kurzfristig

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen