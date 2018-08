vor 50 Min.

Leiche eines vermissten kanadischen Bergwanderers gefunden Bayern

An einer Bergwand in Oberbayern ist ein kanadischer Wanderer abgestürzt. Jetzt wurde wohl seine Leiche gefunden.

Im oberbayerischen Jachenau, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, wurde eine Leiche gefunden. Sie gehört vermutlich zu einem seit 2. August vermissten Kanadier. Die Leiche wurde im Bereich der Achselköpfe gefunden, einer Berggruppe der Bayerischen Voralpen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet nichts auf ein Fremdverschulden hin, so die Polizei.

Identität der Leich noch nicht zweifelsfrei geklärt

An der Suche nach dem Vermissten beteiligte sich unter anderem ein Bekannter des Verunglückten, der selbst Polizeibergführer in Kanada ist. Der gefundene Leichnam ist bereits teilweise skelettiert, im Rucksack wurde der Reisepass des Vermissten gefunden. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers wurde die Leiche geborgen. Aufgrund des Verwesungszustandes sei die Leiche nicht mehr zweifelsfrei identifizierbar, so die Beamten. Zur endgültigen Klärung der Identität seien noch weitergehende Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin in München erforderlich.

Die Polizei äußerte sich außerdem zur Todesursache. Demnach sei der Mann wohl vom geplanten Weg abgekommen und 60 bis 100 Meter in die Tiefe gestürzt. (AZ)

