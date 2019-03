05.03.2019

Leichterer Zugang zum Arbeitsmarkt

Beschränkungen für Flüchtlinge gelockert

Flüchtlingen in Bayern wird ab sofort der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Die Bayerische Staatsregierung setzt damit eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. „Wir haben uns in der Asylpolitik eine Balance von Humanität und Ordnung zur Richtschnur gemacht. CSU und Freie Wähler haben dafür vereinbart, die sogenannte ,3+2-Regel‘ noch offensiver anzuwenden“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Viele Unternehmen hatten in den vergangenen Jahren – auch wegen des Fachkräftemangels – die hohen Hürden für Flüchtlinge auf dem Weg in eine Ausbildung kritisiert. Die Ausländerbehörden erhielten Herrmann zufolge am Montag die notwendigen Vollzugshinweise und können nun direkt im Rahmen „ihres Ermessens“ besondere Integrationsleistungen berücksichtigen, wenn sie darüber entscheiden, ob jemand eine Berufsausbildung beginnen darf. Dazu gehören etwa überdurchschnittliche Schulleistungen oder besonderes bürgerschaftliches Engagement. Auch schnelle Fortschritte beim Erwerb der deutschen Sprache oder Arbeitseinsätze vor einer Ausbildung zählen zu den Integrationsleistungen. (dpa)

Themen Folgen