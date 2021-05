Wie die Sigmarszeller für ihren Bürgermeister die große Liebe finden wollen

Ein 3000-Einwohner-Ort im Landkreis Lindau sucht für seinen Bürgermeister die große Liebe. Einige Bewerberinnen haben sich schon gemeldet. War die Traumfrau dabei?

Was haben wir nicht schon alles gesucht! Den Schlüsselbund. Nachbars Mieze Mimi. Deutschlands Superstar. Das nächste Topmodel. Bauers Frau. Vieles wurde gefunden. Manches nicht. Anderes wird jedes Jahr aufs Neue wieder gesucht.

Ein Maibaum mit der Telefonnummer der Bürgermeisters drauf

Das mag man Jörg Agthe nicht wünschen. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Sigmarszell im Landkreis Lindau und sucht eine Frau. Besser gesagt: Die Feuerwehr sucht für ihn. Die hat dem ledigen 39-Jährigen – schlank, rot-blondes Haar, Drei-Tage-Bart – nämlich einen Maibaum mit einem roten Herz vors Rathaus gestellt. „Bürgermeister sucht Frau“ steht darauf, dazu die Telefonnummer der Verwaltung für Anrufe interessierter Damen. Einige haben sich schon gemeldet. Die Traumfrau war aber wohl noch nicht dabei. Der Maibaum bleibt daher erst mal stehen.

Doch wie erfolgsversprechend ist die Idee der Sigmarszeller?

Nun stellt sich freilich die Frage: So witzig die Idee mit dem Maibaum auch ist – wie Erfolg versprechend ist sie? Sigmarszell hat knapp 3000 Einwohner. Die Zahl der in Frage kommenden Frauen fällt deutlich kleiner aus. Die Zahl derer, die der Bürgermeister noch nicht kennt, noch mal kleiner. Die Statistik spricht nicht gerade für die Liebe – und doch gibt es Hoffnung, denn: Was haben wir nicht schon alles gefunden! Zwei Euro in der Sockenschublade, gleich neben den Schlüsseln. Kater Theodor, zusammen mit Mieze Mimi in der Garage. Und selbst die schrulligsten Landwirte haben im Fernsehen schon Damenbesuch bekommen. Da wird sich doch wohl auch für einen Dorfbürgermeister die passende First Lady finden...

