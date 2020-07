07:31 Uhr

Live-Stream: Das hat das Kabinett zur Rückkehr in die Schulen beschlossen

Im Kampf gegen das Coronavirus spricht das Bayerische Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag über Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer und die Rückkehr in die Schulen.

Das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder spricht über weitere Anti-Corona-Maßnahmen. Es geht um Tests für Rückkehrer aus dem Urlaub - und um Bayerns Schulen.

Auch die letzte reguläre Sitzung des bayerischen Kabinetts vor der Sommerpause am Dienstag steht einmal mehr ganz im Zeichen der Corona-Krise. Im Kabinett soll über die Umsetzung konkreter Testmaßnahmen besonders für Reisende im Freistaat debattiert werden.

Im Anschluss an die Kabinettssitzung werden ab circa 13 Uhr Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ( CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) sowie der Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU) über die Ergebnisse informieren. Die Pressekonferenz wird auf unserer Facebook-Seite übertragen. Sie können sie unter diesem Link ansehen - oder einfach hier in diesem Artikel.

Am Montagabend ordnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) verpflichtende Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten an. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor seine Forderung mit Blick auf die in Bayern gestarteten Sommerferien bekräftigt.

Corona-Ausbruch in Niederbayern: Folgen für die Bewohner des Landkreises

Die Sommerferien dürften vor allem auch für die Bewohner des niederbayerischen Landkreises Dingolfing-Landau ein Thema sein. Denn der Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof in Mamming hat auch Folgen für ihre Reisemöglichkeiten. Die Regierung von Schleswig-Holstein stufte den Landkreis am Montag explizit als Risikogebiet ein. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks dürfen Menschen aus dem Landkreis auch nicht mehr ohne gültigen Test nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen.

Nach dem Massenausbruch auf dem Gemüsehof liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit in dem Landkreis bei 191 und damit fast viermal so hoch wie der Grenzwert 50.

Bund und Länder hatten sich Ende Juni auf Einschränkungen für Reisende aus deutschen Risikogebieten verständigt - damals als Reaktion auf den Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies in Nordrhein-Westfalen. Die konkreten Regelungen sind allerdings Ländersache. Bayern war damals eines der ersten Bundesländer, das ein Übernachtungsverbot für Menschen aus dem Kreis Gütersloh einführte.

Corona-Krise in Bayern: Wie geht es nach den Sommerferien an Schulen weiter?

Bei der Sitzung von Bayerns Ministerrat dürften außerdem Corona-Testungen an den Schulen zu Beginn des neuen Schuljahres im September zur Sprache kommen. Erwartet werden auch eine Bilanz und ein Ausblick zur wirtschaftlichen Situation im Freistaat in Zeiten der weltweiten Pandemie.

Im August sind eigentlich keine Kabinettssitzungen geplant. Um über die aktuelle Corona-Lage ständig auf dem Laufenden zu sein und ein wöchentliches Update zu geben, werden Vertreter des Kabinetts aber auch in den Sommerferien regelmäßig in einem sogenannten Kabinettsausschuss tagen, kündigte Söder an. Durch den Sonderausschuss bleibe die Staatsregierung jederzeit handlungsfähig. "Das ist eine andere Urlaubszeit auch für uns", sagte der Ministerpräsident. (dpa/lby)

