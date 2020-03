vor 44 Min.

Live im Stream: Bayerische Staatsregierung informiert über Katastrophenfall

Das Coronavirus legt Bayern lahm. Ministerpräsident Söder will den Katastrophenfall ausrufen. Er informiert bei einer Pressekonferenz mit Innenminister Herrmann und Wirtschaftsminister Aiwanger.

Bayern ist angesichts des Coronavirus im Ausnahmezustand. Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder, Joachim Herrmann und Hubert Aiwanger live im Stream.

Mit dem heutigen Montag beginnt in Bayern eine Zeit, die es so noch nicht gab: Für die kommenden fünf Wochen bleiben im ganzen Land Schulen, Kindertagesstätten und Krippen geschlossen. Außerdem hat die Staatsregierung weitreichende Auflagen für Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen verhängt.

Pressekonferenz live: Söder will wegen Coronavirus Katastrophenfall ausrufen

Ab Dienstag sollen auch Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden, bevor ab Mittwoch ausgewählte Geschäfte dicht machen müssen. Zudem will die Staatsregierung den Katastrophenfall ausrufen, um beispielsweise die Bundeswehr mit ihren Krankenhäusern in die Krisenpläne einbeziehen zu könnnen.

Auch sind ab Montagmorgen strenge Kontrollen an der Grenze zu Österreich geplant. So soll eine rasante Ausbreitung des Coronavirus verhindert und die Zahl der Infizierten und Toten kleingehalten werden. Im Freistaat ist inzwischen bei Hunderten Menschen Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, betroffen ist vor allem Südbayern.

Aus aktuellem Anlass informieren Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und... Gepostet von Bayern.de am Sonntag, 15. März 2020

Coronavirus aktuell: Söder äußert sich zur Lage - hier live im Stream

Um 10 Uhr soll es eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zu den Auswirkungen der Coronavirus-Infektionen in Bayern geben. Journalisten sind wegen der Ansteckungsgefahr allerdings nicht vor Ort. Die Pressekonferenz wird ausschließlich als Livestream im Internet übertragen.

Sie wollen die Pressekonferenz zum Coronavirus mit Markus Söder, Joachim Herrmann und Hubert Aiwanger auch live verfolgen? Bei uns finden sie an dieser Stelle das Video, sobald die Pressekonferenz startet. (AZ/dpa)

Themen folgen