Live im Stream: Bayern schließt Schulen - Markus Söder informiert über die Lage

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nimmt am Freitagvormittag ab 9 Uhr in einer Pressekonferenz Stellung zu den Schulschließungen wegen des Coronavirus nehmen.

Ab Montag müssen wegen des Coronavirus alle Schulen und Kindergärten in Bayern schließen. Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder live im Stream.

Das öffentliche Leben in Bayern kommt immer mehr zum Stillstand. Ab kommender Woche müssen nun auch Schulen und Kindergärten ihre Pforten schließen.

Das wurde aus Regierungskreisen schon am Freitagmorgen bekannt. Ab 9 Uhr am Vormittag will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nun auch persönlich dazu Stellung nehmen.

In einer Pressekonferenz wird die Staatsregierung rund um Söder auch die Details zum Vorgehen bekannt geben. Schon am Donnerstag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Berlin erklärt, dass landesweite Schulschließungen in Bayern notwendig werden könnten, um Situationen wie in Italien zu verhindern. (AZ)

