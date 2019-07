vor 17 Min.

Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall bei Feuer

Ein Lkw-Fahrer ist nach einem Unfall am Autobahnkreuz-Süd bei Nürnberg gestorben. Ein Feuer war nach dem Zusammenstoß ausgebrochen.

Nach einem Zusammenstoß zweier Lastwagen ist einer der Fahrer gestorben. Die Lastwagen waren in der Nähe des Autobahnkreuzes Nürnberg-Süd am Montagmorgen aufeinander aufgefahren, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Anschließend sei noch ein Auto mit den Lastwagen kollidert. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen. Einer der Lkw-Fahrer wurde tot aus dem Führerhaus geborgen. Der Fahrer des anderen Lastwagens sowie der Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. (lby)

