vor 32 Min.

Lkw mit 120 Kilo Marihuana unterwegs Bayern

Auf der A9 in Oberfranken wurde ein Lkw-Fahrer mit 120 Kilogramm Marihuana im Laderaum erwischt.

In Oberfranken wurde ein Lkw mit 120 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr gezogen. Der Sattelzug war auf der A9 bei Hof unterwegs.

Zöllner haben auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) einen Lastwagen kontrolliert und im Laderaum 120 Kilogramm Marihuana gefunden. Die Beamten zogen den 32 Jahre alten Fahrer aus dem fließenden Verkehr und röntgten sein Fahrzeug, wie der Zoll in Erfurt am Donnerstag mitteilte.

Oberfranken: Lkw mit über hundert Kilo Marihuana unterwegs

Ermittler der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen des Hauptzollamts Erfurt beschlagnahmten die Drogen bei der Kontrolle am Dienstag. Gegen den Lastwagenfahrer erließ ein Richter am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Hof Haftbefehl. Ihm drohen mehrere Jahre Haft. (dpa)

