Ermittlungen nach Missbrauch in Würzburg führen zu 53 weiteren Verdächtigen

Plus Zweieinhalb Jahre nach dem Logopäden-Fall in Würzburg konnte die Polizei 53 weitere Verdächtige aus aller Welt ermitteln. Eine Plattform führte sogar hinter Gitter.

Von Manfred Schweidler

Im Umfeld des verurteilten Würzburger Logopäden hat die Polizei deutlich mehr Tatverdächtige mit pädophilen Neigungen erwischt, als bisher bekannt war: Man habe 53 Verdächtige im In- und Ausland ermittelt, sagte jetzt in einer Bilanz Oberstaatsanwalt Thomas Goger von der Zentralstelle Cybercrime in Bayern: „Die Tatvorwürfe lauten in allen Fällen auf Besitz oder Verbreitung kinderpornografischer Inhalte.“

