vor 20 Min.

MVG-Streik in Bus und Bahn morgen am Dienstag - S-Bahn nicht betroffen

Streik bei der MVG: Im Nahverkehr in München gibt es morgen am Dienstag Störungen. Bus, U-Bahn und Tram fahren später oder gar nicht.

Wer morgen am Dienstag im Nahverkehr in München unterwegs ist, muss sich auf Behinderungen in Bus und Bahn einstellen. Verdi ruft MVG-Mitarbeiter zum Warnstreik auf.

Für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in München kann die Fahrt mit Bus, Tram oder U-Bahn am morgigen Dienstag unangenehm werden: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nach Informationen des Bayerischen Rundfunks zum Streik aufgerufen - deshalb kann es sein, dass Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen verspätet oder gar nicht fahren.

Streik bei der MVG morgen am Dienstag in München: Störungen in Bus, U-Bahn und Tram

Start der Aktion ist demnach bereits in den frühen Morgenstunden ab 3.30 Uhr. Ein Ende des Warnstreiks ist für 14.30 Uhr geplant. Bis der öffentliche Nahverkehr in München wieder nach Zeitplan fährt, könnte es allerdings bis zum späten Nachmittag dauern.

Welche Auswirkungen der Streik bei der MVG in München konkret haben wird, ist noch nicht abzusehen. Pendler sollten sich aber nicht darauf verlassen, dass die Verkehrsmittel im ÖPNV nach Fahrplan fahren.

S-Bahnen fahren morgen in München trotz Streik bei der MVG

Ein sicheres Verkehrsmittel, auf das sich Pendler auch bei Streik der MVG verlassen können, ist die S-Bahn. Bei den Mitarbeitern der S-Bahn gilt nämlich ein anderer Tarifvertrag, deshalb wird dort nicht mitgestreikt.

Auch einige Busse fahren am Dienstag in München: Nur die Hälfte der Busfahrer arbeitet im Tarifvertrag der MVG - die andere Hälfte ist bei einem privaten Omnibusunternehmen angestellt und nicht zum Warnstreik aufgerufen.

Mit den Aktionen wollen die Arbeitnehmer-Vertreter erreichen, dass die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den Mitarbeitern rund 200 Euro mehr Gehalt monatlich zahlt. (AZ)

