vor 18 Min.

Mädchen (1) von Auto überrollt und schwer verletzt

Schlimmer Unfall in München-Pasing: Ein kleines Mädchen lief neben das Auto ihres Vaters, der sie nicht sah. Das Kind stürzte und wurde überfahren.

Ein einjähriges Mädchen ist bei einem Unfall im Münchner Stadtteil Pasing schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stieg das Kind am Dienstagabend zusammen mit seiner Mutter aus dem Auto des Vaters, der vor einer Tiefgaragenzufahrt angehalten hatte. Als die Mutter mit dem Kind in Richtung des Wohnhauses gegangen war, ließ der Vater das Auto anrollen. Nach Angaben der Polizei drehte sich das Mädchen in dem Moment plötzlich um und lief neben das rollende Auto. Aus ungeklärter Ursache stürzte das Mädchen und geriet unter das Auto.

Die Einjährige wurde von einem Reifen überrollt und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)

