Mädchen (5) stirbt bei Brand in Hochhaus in Puchheim Bayern

Bei einem Brand in Puchheim ist am Montag eine Fünfjährige ums Leben gekommen.

Eine Fünfjährige ist am Montag bei einem Brand in einem Hochhaus im oberbayerischen Puchheim ums Leben gekommen. Der Vater hatte vergeblich versucht, das Mädchen zu retten.

Bei einem Wohnungsbrand in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist am Montag ein fünf Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Die Brandursache und der Hergang des Unglücks sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Nachmittag im achten Stock eines Hochhauses ausgebrochen. Ein Großteil der Bewohner konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer in der Wohnung unter Kontrolle zu bringen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.

Für das Mädchen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Es konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Nach Informationen der Feuerwehr hatte sich das Mädchen in dem brennenden Zimmer in einem Schrank versteckt. Alexander Sabaraj, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim-Bahnhof, sagte der Bild-Zeitung: "Tragischerweise fanden wir das fünfjährige Mädchen leblos, sitzend in einem Schrank. Ein Notarzt konnte es nicht mehr wiederbeleben."

Dem Sprecher zufolge stand die Wohnung beim Eintreffen der Rettungskräfte schon komplett in Brand. "Die Flammen loderten bereits mächtig aus dem Balkon und schlugen schon ins neunte Stockwerk hoch. Wir konnten mit Hilfe der Drehleiter verhindern, dass die Wohnung darüber auch Feuer fing", so Sabaraj gegenüber der Bild. "Nach rund 30 Minuten war der Brand vollständig gelöscht. Wir sind alle tief betroffen, dass das Kind nicht überlebt hat. Wir werden sicherlich das Geschehen in der Nachbetreuung aufarbeiten."

Den Angaben zufolge hatte der Vater des Kindes bis zum Eintreffen der Rettungskräfte noch vergeblich versucht, seine Tochter aus der Wohnung zu holen. Der Mann erlitt dabei eine schwere Rauchgasvergiftung und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. (AZ)

