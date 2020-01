Mädchen-Mord vor 40 Jahren: Verraten Bissspuren den Täter von Aschaffenburg?

Plus Ein heute 57-jähriger Mann soll vor 40 Jahren ein Mädchen getötet haben. Was damals passiert sein soll und wie man dem Verdächtigen auf die Spur kam.

Hinter verschlossenen Türen des Landgerichts Aschaffenburg hat der Angeklagte Norbert B. im Prozess um einen 40 Jahre zurückliegenden Mord erste Angaben gemacht. Wie Gerichtssprecher Ingo Krist erklärte, bestreitet der 57-Jährige die Tat.

Laut Anklageschrift soll er die 15-jährige Christiane J. am 18. Dezember 1979 nach ihrem Stenografie-Kurs auf dem Heimweg getroffen, im Aschaffenburger Schlosspark sexuell missbraucht und dann erwürgt haben. Der Tatort befand sich nahe dem markanten Frühstückstempel, der im Park auf einen Felsen gebaut ist. Dorthin schleifte der Täter das tote Mädchen, wuchtete es über ein Geländer und warf es 15 Meter in die Tiefe. Danach soll er hinabgeklettert sein und mit einem rund 90 Zentimeter langen Kantholz auf sein Opfer eingeschlagen haben. „Das Brett ließ er auf der Leiche liegen,“ verlas der Staatsanwalt Marco Schmitt aus der Anklageschrift. „Der Angeschuldigte wollte unbedingt sichergehen, dass Christiane J. tatsächlich tot war, da sie ihn sonst hätte wiedererkennen können.“ Ein Parkwächter fand die Leiche am Tag darauf sechs Meter entfernt von der Stelle, an der sie beim Sturz aufgekommen war.

Eine Untersuchung der Wunde führte zum Verdächtigen

Der Täter hinterließ Bissspuren am Körper seines Opfers, die zu seiner Identifizierung beigetragen haben könnten. Eine erneute Untersuchung der Bisswunde mit neuen Methoden soll die Ermittler auf die Spur des 57-Jährigen gebracht haben. Der damalige Nachbarsjunge des Opfers hatte 1979 in einer ersten polizeilichen Vernehmung bei den Mordermittlungen angegeben: Er habe Christiane am Abend zu ihrem Steno-Kurs begleitet. Dies sei falsch gewesen. Er habe vor seiner Clique von Freunden nur angeben wollen, sagt B. dazu heute vor Gericht – und dass er die Aussage in einer zweiten Vernehmung bei der Polizei bereits korrigiert habe.

Was ihn außerdem verdächtig macht: Schon vor dem Mord hatte sich Norbert B. einmal mit einem anderen Mädchen im Schlosspark einschließen lassen. Auch da sei es zu sexuellen Handlungen gekommen. Als das Mädchen nicht mehr mitmachen wollte, sei er in Wut geraten und habe sie gewürgt. Heute gibt er diesen Vorfall zu, sagt aber: Der sei viel harmloser gewesen als dargestellt.

