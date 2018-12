17:07 Uhr

Männer sollen Pakete im Wert von etwa 7000 Euro geklaut haben Bayern

Schwerer Fall des Diebstahls und Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses: Drei Männer sollen etliche Pakete entwendet haben.

Weil sie zahlreiche Pakete geklaut haben sollen, sitzen drei Männer in Würzburg in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, sollen zwei von ihnen als Paketzusteller gearbeitet haben. Die beiden 28 und 23 Jahre alten Männer sollen die Pakete entwendet und ihrem 23-jährigen Komplizen übergeben haben.

Auf den Fall aufmerksam geworden war die Polizei bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn 7 bei Würzburg. Die Beamten hatten am Mittwochabend das Auto des Trios kontrolliert und dabei unter anderem hochwertiges Werkzeug, Alkohol, Autozubehör und Pakete mit Adressaufklebern im Gesamtwert von rund 7000 Euro gefunden.

Wo genau die Männer gearbeitet hatten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Gegen die drei Männer wurden Untersuchungshaftbefehle wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses erlassen. (dpa)

