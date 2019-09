vor 3 Min.

"Man hat mir eine Lederhose gegeben": So war Obamas Auftritt in München

Barack Obama war der Stargast der Münchner Konferenz "Bits & Pretzels". Mittlerweile ist er wieder abgereist - mit einem traditionellen Geschenk im Gepäck.

Von Sarah Schierack

Die wichtigste Frage fällt schon nach wenigen Sekunden. Ob er heute noch auf die Wiesn gehen wird, fragt die Moderatorin Barack Obama, kurz nachdem der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten auf der Bühne der Gründerkonferenz Bits & Pretzels Platz genommen hat. Obama lächelt, bleibt aber unbestimmt: "Der Secret Service wird da etwas nervös."

Aber, fügt der Ex-Politiker hinzu, er habe ein Geschenk bekommen: "Man hat mir eine Lederhose gegeben", er habe sie heimlich auf seinem Hotelzimmer anprobiert. "Ich fand, ich sah darin ziemlich gut aus. Ich werde sie für Michelle tragen."

Die Lederhose hat Obama von den drei Gründern der Bits & Pretzels bekommen, jeder Redner findet eine Lederhose oder ein Dirndl auf seinem Hotelzimmer, manch einer trägt die Tracht sogar auf der Bühne. Die Konferenz gibt es erst seit fünf Jahren, dennoch waren bereits viele namhafte Gründer und Prominente zu Gast: Satiriker Jan Böhmermann und Sportler Nico Rosberg, oder auch Milliardär Richard Branson, ein Freund Obamas.

Zwei Jahre lang haben die Gründer darauf hingearbeitet, den ehemaligen US-Präsidenten auf die Konferenz-Bühne zu holen. Sie schrieben Briefe, suchten den Kontakt zu Vertrauten Obamas und produzierten am Ende sogar ein Video, in dem sie dem Ex-Politiker in 90 Sekunden erklärten, warum er unbedingt nach München kommen müsse. Am Ende sagte Obama zu. "Good things come to those who wait" schrieb ein Mitarbeiter des Ex-Präsidenten an die drei Veranstalter, gute Dinge passieren denen, die warten.

Obama hält Greta Thunberg für "außergewöhnlich"

Es scheint, als könnten die drei Konferenz-Gründer es immer noch nicht ganz fassen, dass sie wirklich den ehemaligen US-Präsidenten auf ihre Veranstaltung geholt haben, einen der "einflussreichsten Menschen unserer Zeit", wie es Gründer Bernd Storm van's Gravesande kurz vor dem Obama-Auftritt auf der Bühne formuliert.

Barack Obama begrüßt vor seiner Eröffnungsrede die Gründer Andreas Bruckschlögl (2 .von links), Felix Haas und Bernd Storm van's Gravesande. Bild: Matthias Balk, dpa

Der Obama, den die Zuschauer kurz darauf auf der Bühne sehen, enttäuscht die Erwartungen nicht. Er witzelt routiniert mit Moderatorin Britta Weddeling, wird dann allerdings schnell ernst. Der Ex-Präsident spricht über Toleranz und Vielfalt, über den Klimawandel und die weltweite Klima-Bewegung. Gerade erst hat er in New York Greta Thunberg getroffen, die Initiatorin der "Fridays-for-future"-Proteste. "

Greta ist außergewöhnlich", sagt Obama, argumentiert aber ähnlich wie es die junge Schwedin zuletzt selbst auf dem UN-Klimagipfel getan hatte: Eigentlich müssten diese "monumentale" Aufgabe andere bewältigen. "Eine 16-Jährige sollte das nicht tun müssen", sagt Obama.

"Wir sollten es jungen Leuten wie Greta nicht so schwer machen." Sie würden immer wieder bei ihren Vorhaben behindert - "von alten Leuten wie mir".

Im Interview gibt sich Obama sehr nachdenklich

Am Ende des Interviews mit einem streckenweise sehr nachdenklichen Obama will Moderatorin Weddeling wissen, was ihn optimistisch stimmt. Der Ex-Präsident antwortet mit einer Anekdote. Einmal habe ihn ein Mitarbeiter in einer schweren Phase seiner Präsidentschaft gefragt: "Sind Sie zuversichtlich?" Er habe ihn daraufhin daran erinnert, wie sein voller Name lautet. "Wenn dein Name Barack Hussein Obama ist und du im Weißen Haus lebst, dann musst du immer optimistisch sein."

Barack Obama unterhält sich mit der Moderatorin Britta Weddeling. Bild: Sven Hoppe, dpa

Heute, sagt Obama, würden ihn vor allem die vielen idealistischen jungen Leute zuversichtlich stimmen. "Es gibt so viele Gretas", betont der Ex-Präsident und hält zum Abschluss noch mal einen seiner flammenden Appelle. "Wenn wir uns heute eine Zeit aussuchen sollten, in der wir leben müssen, dann wäre es immer das Jetzt", sagt Obama. "Obwohl die Zeiten hart sind, waren wir noch nie besser ausgebildet, reicher, gesünder, weniger gewalttätig, toleranter."

