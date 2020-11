28.11.2020

Man liebt ihn oder nicht: Die Kluftinger-Autoren über den "Tatort"

Vor 50 Jahren zeigte die ARD den ersten "Tatort". Heute scheiden sich an den Kult-Krimis die Geister. Auch Volker Klüpfel und Michael Kobr sind sich uneinig.

Von Ida König

Seit 50 Jahren gehört der "Tatort" für Fernsehdeutschland untrennbar zum Sonntagabend. Kommissare ermitteln in Münster, München und Wien, in Dresden und im Schwarzwald. Die Kult-Krimis haben eine große Fangemeinde - es gibt aber auch viele Menschen, die mit den Filmen relativ wenig anfangen können. Was halten die Autoren der Allgäuer Kluftinger-Krimis vom "Tatort"? Das verraten Volker Klüpfel und Michael Kobr im Video.

Video: Ida König

