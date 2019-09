vor 31 Min.

Mann bedrängt Frau - und stürzt auf die Gleise

Bei einem Streit in München ist ein 21-Jähriger auf die Gleise gefallen - eine S-Bahn konnte aber bremsen. An dem Zwischenfall ist er wohl nicht unschuldig.

Der Streit mit einer 18-Jährigen hätte einem 21-Jährigen in München am Freitagnachmittag fast das Leben gekostet: Die beiden waren nach Polizeiangaben bereits am Ostbahnhof in Streit geraten. Nach dem Ausstieg an der Donnersbergerbrücke stieß die junge Frau den Mann von sich - wohl aus Selbtschutz. Der Angreifer stürzte ins Gleis, eine einfahrende S-Bahn konnte aber rechtzeitig anhalten.

Streit eskaliert: 21-Jähriger fällt ins Gleis

Zuvor hatte der in Pfaffenhofen an der Ilm lebende Mann die Erdingerin bedrängt und ihr das Handy weggenommen. Die Polizei vermutet, dass er sie damit nötigen wollte, mit ihm in die S-Bahn nach Pasing zu steigen.

An der Haltestelle Donnersbergerbrücke wollte die 18-Jährige zunächst selbst durch den Gleisbereich flüchten, wurde jedoch von dem Mann daran gehindert. Daraufhin stieß die Frau ihren mutmaßlichen Peiniger weg. Er verlor das Gleichgewicht und fiel ins Gleis, konnte allerdings selbst wieder herausklettern.

Körperverletzung und Nötigung: Polizei ermittelt gegen den Mann

Die S-Bahn stoppte auch deswegen rechtzeitig ab, weil ein Bahnmitarbeiter das Geschehen verfolgt und ein Haltesignal gegeben hatte. Die beiden jungen Menschen flüchteten nach dem Zwischenfall erneut ins Gleis, wurden aber von der Bundespolizei gestellt.

Beide Beteiligten trugen leichte Kratzspuren davon. Gegen den 21-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Nötigung. (AZ)

